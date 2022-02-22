Düşük zam tekliflerine karşı mücadele eden Migros emekçileri işe dönüyor

22 Şubat 2022 Salı, 04:00

Migros Esenyurt depo işçilerinin 18 gündür süren mücadelesi zaferle sonuçlandı. Şarkıcı Haluk Levent’in de araya girmesiyle, sendika ile işveren arasında yapılan anlaşmada en düşük ücret 5 bin 125 lira oldu, haklar yeniden düzenlendi.

Migros’un Esenyurt deposunda çalışan 257 işçi taşeron şirket Us Grup’un yüzde 8’lik zam teklifini kabul etmeyerek eylem başlatmıştı. Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası’nda (DGD-SEN) örgütlü işçilerin talebi saatlik ücretlere 4 TL’lik zam yapılmasıydı. İşveren direniş nedeniyle işçilerin iş akdini sonlandırıldı. Migros’un sahibinin evinin önünde eylem yapan işçilerin kelepçelenerek gözaltına alınması ve aralarından Gülabi Aksu’nun ağlayan görüntüsü ise kamuoyunda büyük tepkilere yol açtı

DGD-SEN Genel Başkanı Neslihan Acar, sendika ile işveren arasında yapılan anlaşmayı değerlendirdi. “Saatlik ücret dışında tüm taleplerimizi kabul ettirdik. Toplusözleşme yapmadan bu hakları alabilmiş olmak çok önemli. Bu sonuç fiili grevle hak alınabileceğini gösterdi. Bu da işçi sınıfının hanesine yazıldı” dedi. Haluk Levent’in uzlaştırıcı olarak yer aldığı son görüşmede ortamın yumuşadığını belirten Acar, “Kendisine teşekkür ediyoruz” yorumunu yaptı.

DGD-SEN Genel Başkanı Neslihan Acar, “Aliağa’da, Antep’te, Farplas’ta, Uzel’de, Yemeksepeti’nde direnen işçilerin yanındayız” dedi.

"İLETİŞİM DERSİ ÇIKARDIK"

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise işverenlerin sendikaları yok sayan yaklaşımlarının kabul edilemeyeceğini söyledi. Çerkezoğlu, “Migros mücadelesinin kazanımla sonuçlanması çok önemlidir. İşçi sınıfının temel mücadele aracı sendikalardır. İşverenlerin bu süreçte sendikaları muhatap almama yaklaşımları asla kabul edilemez. İşçi sınıfı sendikalarıyla ve birlikte hareket edebilme kabiliyetiyle güçlüdür. Migros kazanımı da bunun en net örneğidir” dedi.

Öte yandan katıldığı televizyon programında süreci değerlendiren Migros İcra Kurulu Başkanı Özgür Tort ise grev süresince iletişim problemi yaşandığını belirterek prim sisteminde sadeleşmenin çözümü sağladığını söyledi. Yüzde 8’lik bir teklifin hiç yapılmadığını söyleyen Tort, “Rakamlar ortada. Prim sistemi dediğimiz toplam gelir artışı yüzde 54 olarak yapıldı. İş ortağımızdan da bize aktarılan bilgileri üst üste koyduğumuzda gelen tablo yüzde 80’lik bir artışa tekabül ediyor” dedi. Tort, eylemler sırasında direnişin sembolü haline gelen Gülabi Aksu’nun da işine tekrar dönebileceğini söyledi.