Ebebek'ten hisse geri alımı hamlesi

Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhut AŞ ve yeni halka arz edilmiş Ebebek bazı hisselerini geri aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.09.2023 - 11:50
Ebebek'ten hisse geri alımı hamlesi
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halkaarz.net’in aktardığına göre iki şirketin CEO’su KAP’a hisse geri alımıyla ilgili açıklamada bulundu.

Buna göre Ebebek, 15 Eylül’de toplam 90 bin TL tutarındaki hissesini geri aldı. Lokman Hekim de 18 Eylül’de 24 bin TL tutarında hissesini geri aldı.


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