ECB, finansal kurumları ekonomik risklere karşı uyardı

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 17:37

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 17:37

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Denetim Kurulu Başkanı Andrea Enria, ECB'nin bankacılık denetimiyle ilgili yıllık raporunu Frankfurt’taki sunumunda Euro bölgesinde yıllarca süren aşırı gevşek para politikasının ardından Temmuz 2022'de başlayan faiz oranı dönüşüyle Avrupa finans kurumlarının özellikle risk yönetimi ve stratejik kontrolde ayarlama yapması gerektiğini belirtti.

Euro bölgesi bankalarının “sağlam” olduğunu anlatan Enria, para politikasındaki sıkılaşma göz önüne alındığında, bankaların likidite ve finansman risklerini de daha yakından takip etmesi gerekeceğini vurguladı.

"BANKALARIN HAZIRLIKSIZ YAKALANMA RİSKİ VAR"

Euro bölgesindeki finans kuruluşlarını belirsiz ekonomik durum karşısında tetikte olmaya çağıran Enria, bankaların fon kaynaklarına dikkat etmezlerse artan faiz oranlarına "hazırlıksız yakalanma" riskiyle karşı karşıya kalacaklarını söyledi.

Enria, "Bankaların hazırlıksız yakalanma riski var," diye uyardı.

Bankalarda risk kontrolü konusunda “yeterince ilerleme görmediğimiz bir alan," diyen Enria, borçlanma maliyetleri arttıkça bankalarının net varlıklarında olası bir olumsuzluk konusunda da uyardı.

ECB'nin yıllık raporunda, enerji krizi çözülmezse, büyük ölçüde enerjiye bağımlı şirketlere verilen kredilerdeki kredi riskinin artabileceğine vurgu yapıldı.

2022'nin sonundaki ekonomik yavaşlamaya, kurumsal temerrütlerde yenilenen bir artış eşlik ettiğinin de belirtildiği raporda, bu nedenle kredi kalitesindeki bozulmaya karşı daha dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.