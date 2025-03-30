Edirne'de ekmek zammında yargı kararı beklenecek

Yayınlanma: 30.03.2025 - 11:03

Güncelleme: 30.03.2025 - 11:03

Edirne'de fırıncı esnafı 210 gramı 10 liraya satılan ekmek fiyatının, maliyetleri karşılamadığı gerekçesiyle, ocak ayında ETSO ve EDESOB'a zam talebinde bulundu. İki kurum, kendi içlerinde kurdukları komisyonlarda zam kararını değerlendirdi. Değerlendirme sonucunda ilk olarak ETSO Meclisi ekmeğin 220 gramının 15 lira olmasına karar verdi. Ardından ETSO da aynı kararı aldı. Zam kararı kanun gereği Ticaret Bakanlığı'na bildirildi. Bakanlık, fiyatın yüksek olduğu gerekçesiyle ret kararı verirken, ETSO buna rağmen 20 Mart'ta kentte 220 gram ekmeğin 15 liraya satılmaya başlanacağını üyelerine duyurdu.

Edirne Valiliği ise ETSO'nun zam uygulamasını hayata geçirmesinin ardından ekmek fiyatının yeniden görüşülmesi gerekçesiyle itiraz komisyonu kurdu. Komisyonda Edirne Valiliği'ni temsilen Ticaret İl Müdürlüğü görevlisi itirazın kabulü yönünde, ETSO, EDESOB ve Edirne Belediyesi temsilcileri ret oyu verdi. Yeni fiyata itirazı kabul olmayan valilik, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, konuyu yargıya taşıyacaklarını bildirdi.

Valilik tarafından yayınlanan mesajda, ekmek fiyatlarına karşı hukuki yollara başvurulduğu belirtilerek, "20.03.2025 tarihli Edirne Ticaret ve Sanayi Odası kararı ile 220 gram ekmek 15 TL, 440 gram ekmek ise 30 TL olarak belirlenmiş ve Valiliğimize bildirilmiştir. Ekmek fiyatlarının yüksek olduğu yönündeki şikayetlere istinaden, ilgili kanun maddesi kapsamında karara Valiliğimizce itiraz edilerek komisyon kurulmuştur. Valilik temsilcisi itirazın kabulü yönünde oy kullanırken, diğer taraflar itirazın reddi yönünde oy kullanmış olup, 1 üyenin kabul, 3 üyenin ret oyu vermesi sonucu oy çokluğuyla tarifeye itiraz talebimiz reddedilmiştir. Bu aşamadan sonra Valiliğimizce, ekmek fiyatlarına ilişkin karara karşı hukuki yollara başvurulmuştur" denildi.

"KARARI YARGI VERECEK"

EDESOB Başkanı Kemal Cingöz, ETSO'nun zam kararının ardından kendilerinin de geçen pazartesi, üyeleri için aynı tarifeye geçtiklerini belirterek, "Cuma günü itibariyle fiyat hayata geçti. Tabii bunun üzerine valilik itiraz komisyonu kurdu. Valiliğin kurmuş olduğu komisyonda ekmek fiyatlarının reddi yönünde Edirne İl Ticaret Müdürlüğü görüş belirtti. Edirne Belediyesi, Edirne Ticaret Odası ve Esnaf Odaları Birliği olumlu yönde görüş belirttiği için fiyat şu an yürürlüğe girdi. Ama bundan sonra valilik de açıklama yaptı, mahkemeye gideceği yönünde. Bundan sonraki süreçte kararı verecek olan yargıdır. Biz yargının nasıl bir karar vereceğini şu an bilmemiz mümkün değil. Bunu bekleyip göreceğiz. Eğer ki mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verirse, Edirne'de ekmek fiyatları tekrar 10 TL'ye düşer" dedi.

"KASIM AYINDA DA ZAM TALEBİYLE GELDİLER"

Esnafın kendilerine geçen kasım ayında da zam talebiyle geldiklerini hatırlatan Kemal Cingöz, "Ekmek fiyatlarının artışı yönündeki başlangıç tarihi kasım ayının başı. O tarihlerde ben de hastanedeydim. Bana geldi genel sekreter dedi ki; 'fırıncılar ekmeğe zam istiyor.' 'Türkiye genelindeki fiyatları alın, bakalım verilen fiyat var mı? Talep edilen fiyatlar nedir' dedim. Verilmiş olan fiyat yoktu kasım ayı itibariyle, sadece talepler vardı. Bu arada Bursa ve Kocaeli'nin de aralarında bulunduğu 4-5 ilde de fiyatlar 220 gram, 15 TL olarak talep edilmişti. Bakanlık buna müdahale edince bunlar ocak ayıyla birlikte fiyatlarını yeniden güncellediler ve 240 gram 15 TL olarak fiyatlar diğer illerde satılmaya başladı" diye konuştu.