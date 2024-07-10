Efes grubu, bira fiyatlarında indirime gitti! İşte güncel fiyatlar...
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Anadolu Efes markasının bira fiyatlarındaki indirime gittiğini duyurdu.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından Anadolu Efes markasının bira fiyatlarında indirime gittiğini duyurdu.
Dündar, indirim yapılan ürünlerin arasında Efes, Malt, Miller ve daha birçok marka bulunduğunu aktardı.
Dündar, X hesabından yaptığı açıklamada, indirimlerin 10 Temmuz 2024 itibarıyla geçerli olduğunu belirtti.
Yeni fiyat listesi şöyle:
*Efes kutu* 72 ?
*Efes şişe* 70+2 ?
*Efes Serçe* 55 ?
*Malt kutu* 68 ?
*Malt şişe* 66+2 ?
*Mini Malt* 45 ?
*Xtra* 90 ?
*Shot*. 60?
*Bremen* 55 ?
*Bremen yüksek alkol* 80?
*Özel seri şişe* 75?
*Özel seri kutu* 75?
*Glütensiz* 90 ?
*Filtresiz* 75 ?
*Miller küçük* 70?
*Miller büyük* 85?
*Miller kutu* 85 ?
*Belfast şişe* 75?
Anadolu Efes indirime gitti güncel satış fiyatları— EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) July 10, 2024
10 Temmuz 2024 tarihi itibari ile aşağıdaki gibidir;*
*Efes kutu* 72 ?
*Efes şişe* 70+2 ?
*Efes Serçe* 55 ?
*Malt kutu* 68 ?
*Malt şişe* 66+2 ?
*Mini Malt* 45 ?
*Xtra* 90 ?
*Shot*. 60?
*Bremen* 55 ?
*Bremen… https://t.co/3SLPDJQC5D
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