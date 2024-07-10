Efes grubu, bira fiyatlarında indirime gitti! İşte güncel fiyatlar...

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Anadolu Efes markasının bira fiyatlarındaki indirime gittiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.07.2024 - 14:13
Efes grubu, bira fiyatlarında indirime gitti! İşte güncel fiyatlar...
Abone Ol google-news

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından Anadolu Efes markasının bira fiyatlarında indirime gittiğini duyurdu. 

Dündar, indirim yapılan ürünlerin arasında Efes, Malt, Miller ve daha birçok marka bulunduğunu aktardı.

Dündar, X hesabından yaptığı açıklamada, indirimlerin 10 Temmuz 2024 itibarıyla geçerli olduğunu belirtti.

Yeni fiyat listesi şöyle:

*Efes kutu* 72 ?

*Efes şişe* 70+2 ?

*Efes Serçe* 55 ?

*Malt kutu* 68 ?

*Malt şişe* 66+2 ?

*Mini Malt* 45 ?

*Xtra*     90 ?

*Shot*.   60?

*Bremen* 55 ?

*Bremen yüksek alkol* 80?

*Özel seri şişe* 75?

*Özel seri kutu* 75?

*Glütensiz* 90 ?

*Filtresiz* 75 ?

*Miller küçük* 70?

*Miller büyük* 85?

*Miller kutu* 85 ?

*Belfast şişe* 75?

 


bira haberleri anadolu efes haberleri Efes haberleri

İlgili Haberler

Biraya da zam yolda!

Biraya da zam yolda!
GİB açıkladı! Akaryakıt, sigara ve alkolde ÖTV zammı geldi

GİB açıkladı! Akaryakıt, sigara ve alkolde ÖTV zammı geldi
Tarih verildi... Alkollü içki fiyatlarına zam geliyor

Tarih verildi... Alkollü içki fiyatlarına zam geliyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler