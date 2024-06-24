Tarih verildi... Alkollü içki fiyatlarına zam geliyor

Alkollü içki fiyatlarına zam geleceğini belirten Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, fiyatlarda yüzde 17 ila yüzde 25 artış olacağını söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.06.2024 - 14:58
Tarih verildi... Alkollü içki fiyatlarına zam geliyor
Abone Ol google-news

Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na göre, içki ve sigarada maktu ve asgari maktu vergi tutarları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Üretici Fiyat Endeksi'nde (ÜFE) yaşanan son altı aydaki değişim oranında belirleniyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aksi yönde karar almaması halinde akaryakıt, alkollü içki ve tütün ürünlerinin özel tüketim vergisinin (ÖTV) 3 Temmuz’da ‘otomatik olarak’ zamlanacak.

Bu artışın olmaması için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın karar alması ve bunun Resmi Gazete’de yayımlanması gerekiyor.

Alkollü içki fiyatlarına zam geleceğini belirten Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, birçok firmanın 1-3 Temmuz arasında tedarik yapmayacağını söyledi. 

Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir çok içki firması  1,2,3 Temmuz arası sahaya çıkmayacak gelecek zam oranı % 17 ila 25 arası olacaktır bilginize" ifadelerini kullandı.


Alkol haberleri alkollü içki haberleri Özgür Aybaş haberleri

İlgili Haberler

Kayseri’de bin 752 litre etil alkol ele geçirildi

Kayseri’de bin 752 litre etil alkol ele geçirildi
Bir alkol grubuna daha zam!

Bir alkol grubuna daha zam!
Sahiller, piknik alanları, park halindeki araçlar... Giresun Valiliği açık alanda alkol kullanımını yasakladı!

Sahiller, piknik alanları, park halindeki araçlar... Giresun Valiliği açık alanda alkol kullanımını yasakladı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler