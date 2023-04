Ege İhracatçı Birlikleri Başkanı Eskinazi: Rekabetçi gücümüzü kaybettik!

Yayınlanma: 11.04.2023 - 15:19

Güncelleme: 11.04.2023 - 15:19

Ege İhracatçı Birlikleri’nde (EİB) 2022 yılı olağan mali genel kurul toplantısı gerçekleşti.

Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Jak Eskinazi yaptığı konuşmada deprem bölgesinde enkaz altında kalan tekstil sektörüne değinerek, “Kahramanmaraş yöresi de ülkemiz tekstil üretiminin ana merkezi. Bunun için orada yaşanan olaylar hepimize tesir ediyor. Biz bu problemleri bir an evvel aşabilmek için de buradaki arkadaşlarımız, diğer bölgelerdeki arkadaşlarımız da talepleri karşılamak, siparişleri yerine getirebilmek için ellerinden gelen gayreti gösterdiler, göstermeye de devam ediyorlar. Orada ki fabrikalar da zamanla üretime başladı. Daha da üretim yaparak ülkenin ihtiyaç duyduğu hammaddeyi ülkemize ve ihracatımıza sunmaya çalışacaklar” ifadelerini kullandı.

“BUGÜNKÜ DÖVİZ KURU İLE REKABETÇİ OLMA ŞANSIMIZ YOK”

Başkan Eskinazi, 2022 sezonunda 1 milyon tonun üzerinde rekor pamuk üretimi gerçekleştiğini pamuk ithalatının azaldığına dikkat çekerek, “Dünyadaki resesyon ve siparişlerdeki hafiflemeden dolayı pamuktaki avantajımızı da kullanamadık. Önümüzdeki günlerde dünyada piyasaların eski seyrine döneceğini, siparişlerin artacağını, kurun üzerindeki baskının azalacağını ümit ediyoruz. Bütün sektörlerimizin bugünkü döviz kuru ile rekabetçi olma şansı yok. Dünyada enerji fiyatları yarının altına düşerken rekabetçiliğimizi kaybettik. Enerji fiyatları yarı yarıya düşürülseydi rekabetçiliğimizi koruyabilirdik. Önemli olan rekabetçi kur rekabetçi enerji fiyatı” dedi.

SEÇİM VURGUSU

14 Mayıs seçimlerinde iktidara gelecek yönetimin seslerine kulak vermesi gerektiğini de sözlerine ekleyen başkan Eskianazi, “14 Mayıs’ta seçimle var, bu seçimlerde kim iktidara gelirse bizim sesimize kulak vereceğini inanıyoruz, inanmak mecburiyetindeyiz. Yoksa bunlar olmazsa bizim işi devam ettirme şansımız azalacak. Ülkenin bu kadar kolay heba edeceğini düşünemiyorum” diye konuştu.

BASKILARIN KALDIRILMASINI İSTİYORUZ

Her dört yılda bir yatırım için gittikleri tekstil fuarına bu kez neler yapıldığına bakmak için gideceklerini dile getiren Başkan Eskinazi, “Her dört senede bir gittiğimiz fuara her zaman çok büyük morallerle gidiyorduk, yeni yatırımlar, yeni teknolojiler alıp fabrikalarımızı yenilemek üzere. Bu defa neler yapılıyor? Onu görelim diye daha çok gidiyoruz. Ama tahmin ediyorum ki ileriki yıllarda işlerin yerine oturmasıyla, işlerden para kazanma ümitleri artarak, arttığı zaman da bu yatırımları yapacak duruma geleceğiz. Ama yatırımsız da maalesef olmuyor. Ancak şu an sermayemizi korumak için uğraşıyoruz, bütün sıkıntı burada. Aynı zamanda kredi sıkıntılarımız çok çok fazla. Bu kredi musluklarının açılması şart. Açılmadığı takdirde de maalesef sanayicilerimiz çok zor günler geçirecek. Merkez Bankası’nın bu baskıları da bir an evvel ortadan kaldırmasını umuyorum” dedi.