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Dev bankalardan ortak TCMB raporu: Faiz artışı ihtimali çok düşük

Dev bankalardan ortak TCMB raporu: Faiz artışı ihtimali çok düşük

12.06.2026 12:33:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Dev bankalardan ortak TCMB raporu: Faiz artışı ihtimali çok düşük

Goldman Sachs ve JPMorgan yayımladıkları ortak analizlerde, Merkez Bankası'nın örtülü sıkılaşma adımlarına dikkat çekerek ciddi bir dolarizasyon baskısı ya da piyasa dengesizliği oluşmadığı sürece yeni bir faiz artışı ihtimalinin oldukça düşük olduğunu vurguladı.
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Uluslararası finans kuruluşları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son para politikası adımlarını ve önümüzdeki döneme ilişkin olası stratejilerini değerlendirdi. Analizlerde, TCMB'nin politika faizini değiştirmeden yan araçlar üzerinden uyguladığı sıkılaşma adımları ve iç talepteki görünüm öne çıktı.

Goldman Sachs ve JPMorgan tarafından yayımlanan raporlarda, mevcut koşullarda yeni bir faiz artışı ihtimalinin düşük olduğu görüşü paylaşıldı.

GOLDMAN SACHS: POLİTİKA FAİZİNDE DEĞİŞİKLİK BEKLEMİYORUZ

Goldman Sachs ekonomistleri Clemens Grafe ve Başak Edizgil tarafından hazırlanan raporda, TCMB'nin yeni bir faiz artırımına gitmesinin düşük ihtimal olduğu belirtildi.

Ekonomistler, faiz artışının ancak piyasalarda ciddi bir dengesizlik oluşması halinde gündeme gelebileceğini ifade ederek şu değerlendirmeyi yaptı:

Merkez Bankası'ndan yeni bir faiz artışı gelmesi, ancak çok ciddi bir dolarizasyon baskısının oluşmasıyla tetiklenebilir. Şu an için bu riskin düşük olduğunu öngördüğümüzden, bir hafta vadeli repo faiz oranının yıl sonuna kadar değiştirilmeyerek sabit bırakılmasını bekliyoruz.

JPMORGAN: KARAR METNİNDE GÜVERCİN TON ÖNE ÇIKIYOR

JPMorgan ekonomisti Fatih Akçelik ise TCMB'nin son karar metnindeki mesajları değerlendirdi.

Akçelik, karar metninde "güvercin bir ton" benimsendiğini belirterek, ikinci çeyrekte iç talebin zayıf seyretmesine ve mayıs ayında çekirdek enflasyonda görülen gerilemeye yapılan vurguların, faiz artırımı için gereken eşiğin yüksek olduğuna işaret ettiğini kaydetti.

ÖRTÜLÜ SIKILAŞTIRMA VURGUSU

JPMorgan raporunda, TCMB'nin Batı Asya'da başlayan çatışmalar sonrasında doğrudan faiz artırımına gitmediği ancak fonlama yapısında değişikliğe giderek sıkılaşma uyguladığı hatırlatıldı.

Raporda, Merkez Bankası'nın yüzde 37 seviyesindeki haftalık repo faizi yerine bankaları yüzde 40 seviyesindeki gecelik borç verme faizi üzerinden fonlamasının fiili bir sıkılaştırma anlamına geldiği belirtildi.

REPO FAİZİ YENİDEN ANA FONLAMA ARACI OLABİLİR

JPMorgan, Batı Asya'daki jeopolitik risklerin azalması ve çatışmaların sona ermesi durumunda TCMB'nin yeniden haftalık repo faizini temel fonlama aracı olarak kullanmasını beklediğini ifade etti.

Uluslararası finans kuruluşlarının değerlendirmeleri, mevcut ekonomik görünüm altında TCMB'nin politika faizini sabit tutmayı sürdürmesinin ve sıkı para politikası duruşunu farklı araçlarla desteklemesinin beklendiğine işaret etti.

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