Ek hesap kullanımı patladı! İhtiyaç kredilerine yönelim arttı: Yurttaşlar temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor

Yayınlanma: 18.10.2024 - 14:41

Güncelleme: 18.10.2024 - 14:49

Faiz oranlarındaki artış, azalan alım gücüyle birlikte vatandaşları konut ve taşıt kredilerinden uzaklaştırırken ihtiyaç kredileri ve ek hesaplara yönelme ise dikkat çekiyor. Kredili mevduat hesaplarındaki (KMH) artış, son bir yılda yüzde 100'ü aşarak önemli bir yükseliş kaydetti.

DÜŞÜK GELİRLİ YURTTAŞ İHTİYAÇLARINI KARŞILAYAMIYOR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı sonrası enflasyondaki belirsizliğe işaret etmesiyle yüksek faizlerin piyasalardaki etkileri incelenmeye devam ediyor. Enflasyonun talep yönlü baskılarına karşın üretim cephesindeki daralma faiz indirimi sürecinin kritik hale gelmesine yol açıyor.

Ekonomim.com'dan Şeyda Uyanık'ın haberine göre, yüksek gelir grubunun talepleri canlılığını korurken düşük gelir grubundaki vatandaşların gelirleri temel ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalıyor ve bu durum ek hesap kullanımına yönelimi artırıyor.

EK HESAPLARDAKİ ARTIŞ YÜZDE 113

Bir finansman aracı olarak kullanılan kredili mevduat hesaplarındaki değişim, vatandaşın bu tür hesaplara yöneldiğini ortaya koyuyor. Nisan 2024'ten 11 Ekim haftasına kadar olan dönemde KMH artış oranı yüzde 78 iken, taksitsiz kredi kartı harcamaları yüzde 37, bireysel ihtiyaç kredileri ise yüzde 21 oranında arttı.

2024 yılı başından bu yana ek hesaplardaki artış yüzde 113'e, taksitsiz harcamalarda yüzde 63'e, ihtiyaç kredilerinde ise yüzde 33'e ulaştı. 2023'te ise kredi talebi daha fazla öne çıktı; KMH artışı yüzde 423, taksitsiz kredi kartı harcamaları yüzde 376 ve ihtiyaç kredileri yüzde 91 oranında yükseldi.