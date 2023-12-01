Ekmeğe zam gelecek mi? Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı açıkladı

Yayınlanma: 01.12.2023 - 16:42

Güncelleme: 01.12.2023 - 16:42

Kasım ayının başında İstanbul'da '1 kilogram ekmek fiyatı azami 40 TL'yi geçmemek kaydıyla 200 gram ekmek için 8 TL olacak' şeklinde hazırlanan 'Azami Ekmek Fiyat Tarifesi' kabul edilmişti.

Ancak megakentte ekmek fiyatları ilçeden ilçeye değişiklik gösteriyor. Kimi ilçede ekmek 8 TL'den satılırken kimi ilçede 10 TL'den satılıyor.

İstanbul Valisi Davut Gül ise, ekmek fiyatlarının ilçeden ilçeye farklılık göstermesine tepki göstererek, "Halkımızı mağdur etmemek adına Tarım İl Müdürlüğü ve belediyelerimizi etkin fiyat denetimi yapmaya davet ediyorum” demişti.

Halk TV'ye açıklamalarda bulunan Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, megakentte farklılık gösteren ekmek fiyatlarına değindi. Ocak ayında asgari ücretle birlikte ekmek fiyatlarının artabileceğine vurgu yapan Balcı, fiyat farklılıklarına karşı denetim yapılması gerektiğini ifade etti.

Balcı, şöyle konuştu:

"İstanbul'da da ekmeği 240-250 gram yapıp 10 TL'den satan işletmeler var. Bir ekmek 8 liraya satılıyorsa İstanbul'un her yerinde böyle olmalı. Gramı yüksek olsa bile 10 liradan satılması doğru değil.

4-5 ilçede 10 liradan satılıyor. Zincir markette 10 lira değil. Denetimlerle en kısa zamanda düzelmesi gerekiyor.

Maliyetler yükseliyor, un fiyatları yükseliyor, asgari ücretin artmasıyla birlikte ücret farkı söz konusu olacak. Asgari ücrette ne kadar artış olursa çalışana verilen ücret o oranda artacak. Asgari ücretteki farktan un fiyatının sürekli artış göstermesi maliyet artışı ciddi maliyet arışı oluşturacak. Ocakta ekmek fiyatlarında artış olabilir. "