Ekonomi alarm veriyor: Emekliler ve gençler geçim sıkıntısıyla boğuşuyor!

Yayınlanma: 11.04.2025 - 16:19

Güncelleme: 11.04.2025 - 16:19

SONAR’ın yalnızca VIP üyelere özel olarak paylaştığı kamuoyu araştırması, Türkiye genelinde ekonomik krizle ilgili çarpıcı bulgular ortaya koydu.

26 ilde ve nüfusu düşük olan diğer illerde, TÜİK'in Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre orantılı şekilde belirlenen 2.423 kişiyle yapılan ankette, yurttaşların büyük kısmının son bir yılda gelir kaybı yaşadığı görüldü.

YURTTAŞIN MADDİ DURUMU GİDEREK KÖTÜLEŞİYOR

Katılımcılara yöneltilen “Son bir yılda parasal durumunuzda bir iyileşme mi yaşadınız yoksa bir gerileme mi?” sorusuna:

Yüzde 62,0 “Gerileme yaşadım”

Yüzde 24,0 “Aynı kaldı”

Yüzde 13,3 “İyileşme yaşadım”

Yüzde 0,7 “Fikrim yok / Cevap yok” yanıtını verdi.

EN FAZLA ZORLANANLAR EMEKLİLER VE GENÇLER

Aynı soruya yaş gruplarına göre verilen yanıtlarda:

65 yaş ve üstü yurttaşların yüzde 73,3’ü,

18-24 yaş grubunun yüzde 66,7’si,

55-64 yaş grubunun yüzde 62,7’si,

Üniversite mezunlarının yüzde 66’sı “Gerileme yaşadım” dedi.

HER 10 KİŞİDEN 6’SI EKONOMİNİN DAHA DA KÖTÜLEŞECEĞİNİ DÜŞÜNÜYOR

“Gelecek 6 ay içinde sizce Türkiye ekonomisi iyiye mi gider, kötüye mi?” sorusuna:

Yüzde 62,9 “Kötüye gider”,

Yüzde 21,7 “İyiye gider”,

Yüzde 15,4 “Aynı kalır veya fikrim yok” yanıtını verdi.

Genç yaş grupları ise en karamsar kesim olarak öne çıktı:

25-34 yaş grubunun yüzde 71,4’ü,

18-24 yaş grubunun yüzde 71,1’i “Kötüye gider” dedi.

TEMEL İHTİYAÇLAR BİLE ZOR KARŞILANIYOR

“Son 6 ayda temel ihtiyaçlarınızı (gıda, kira, fatura vb.) karşılamakta zorlandınız mı?” sorusuna:

Yüzde 26,7 “Evet, çok zorlandım”,

Yüzde 38,4 “Evet, zorlandım”,

Yüzde 28,3 “Hayır, zorlanmadım”,

Yüzde 6,0 “Hayır, hiç zorlanmadım” yanıtı verdi.

Toplamda katılımcıların yüzde 65,1’i temel ihtiyaçlarını karşılarken zorlandığını belirtti.

Üniversite mezunları arasında bu soruya:

Yüzde 22,2 “Çok zorlandım”,

22,2 “Çok zorlandım”, Yüzde 38,3 “Zorlandım” yanıtını verdi.

Bu grupta da zorlananların toplam oranı yüzde 60,5 oldu.