Ekonomi çöküyor; şirketler çareyi hilede buldu

23 Eylül 2022 Cuma, 12:43

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), ağustos ayı açılan ve kapanan şirket istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. Buna göre yılın ilk 8 ayında önceki yılın aynı dönemine göre açılan şirket sayısı yüzde 23,3 kapanan şirket sayısı ise yüzde 70,2 arttı.

Ağustos ayında ise önceki yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 38,5 kapanan şirket sayısı ise yüzde 29 arttı.

'İŞ DÜNYASI ÖNÜNÜ GÖREMİYOR'

TOBB verilerin değerlendiren Ekonomist Uğur Civelek, rakamların oranların normal olmadığını ve krizi gösterdiğini belirtti. Olağan koşullarda ülke ekonomisinin büyüme oranına göre kurulan ve kapanan şirket istatistiklerinin en fazla 2 katı kadar olması gerektiğini belirten Civelek şu değerlendirmede bulundu:

“Enflasyon kalıcı. Gıda, gübre, enerji krizi var. Tüm dünya faiz artırımlarına giderken bizim ekonomi politikamız tam tersini yapıyor. TOBB rakamları yanıltıcı olabilir. Şirket sayısını ve şirketlerin ömrünü de görmemiz gerekiyor. Ancak şunu diyebiliriz: Önünü göremeyen iş dünyası çözüm arayışında. Son 5-6 yıldır ahlaki bir kriz de var. Kriz nedeniyle sanayici arasında da yozlaşma mevcut. İşin sonu görülüyorsa şirket varlıkları kurulan yeni şirketlere aktarılarak borçlar asıl şirkette bırakılıyor ve şirketler batırılıyor. Bu gibi dönemlerde naylon şirketler artış gösterir.”