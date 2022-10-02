Ekonomi gündemi ekim ayında yoğun

02 Ekim 2022 Pazar, 07:00

Yarın eylül ayına ilişkin enflasyon rakamları belli olacak. Tüketici Fiyat Endeksi, ağustosta aylık bazda yüzde 1,46 artarken yıllık bazda yüzde 80,21 değerini almıştı. Yurt İçi Üretici fiyat Endeksi de ağustosta yıllık yüzde 143.75, aylık yüzde 2.41 artış olarak kayıtlara geçmişti.

DIŞ TİCARET RAKAMLARI AÇIKLANACAK

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından da eylül ayına ve yılın üçüncü çeyreğine ilişkin geçici dış ticaret verilerinin 4 Ekim Salı günü açıklanması bekleniyor. Dış ticaret verileri, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe tarafından Trabzon'dan duyurulacak.

İhracat, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,1 artışla 21 milyar 337 milyon dolar olurken ithalat da yüzde 40,4 artarak 32 milyar 531 milyon dolara çıkmış ve Cumhuriyet tarihinin en yüksek ağustos ayı dış ticaret rakamları açıklanmıştı.

Faiz kararı

Ağustos ayına ilişkin işsizlik rakamları ise 10 Ekim Pazartesi günü belli olacak. İşsizlik oranı temmuzda 0,3 puanlık azalışla yüzde 10,1 seviyesinde gerçekleşmişti.

Merkez Bankasının ağustos ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistikleri de 11 Ekim Salı günü açıklanacak. Cari işlemler hesabı, haziranda 4 milyar 10 milyon dolar açık vermişti.

Ekonomik gelişmelerin özel sektör üzerindeki etkileri bakımından 12 Ekim Çarşamba günü duyurulacak ağustos ayına ilişkin ciro endeksleri, perakende satış endeksleri ve sanayi üretim endeksi de yakından takip edilecek. Sanayi üretimi temmuzda yıllık yüzde 2,4 artarken Kurban Bayramı tatilinin de etkisiyle aylık yüzde 6,2 azalmıştı.

Eylül ayına ilişkin ilişkin konut satış istatistikleri 14 Ekim Cuma günü belli olacak. Eylül ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe gerçekleşmeleri ise 17 Ekim Pazartesi günü Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından duyurulacak.

Gözler, 20 Ekim'de toplanacak Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında da olacak. Kurul, geçen ay bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 13'ten yüzde 12'ye indirmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faizle ilgili değerlendirmelerinin ardından gözler PKK'ya odaklandı.

BÜTÇE VE TORBA YASA TEKLİFİ TBMM'YE SUNULACAK

Ekim ayıyla birlikte 2023 yılı merkezi yönetim bütçesine ilişkin hazırlıklar da hız kazanacak. Bakanlıklar, yoğun bütçe mesaisinde bulunurken Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanacak 2023 bütçesi, 17 Ekim'de TBMM'ye sunulacak.

Teklifle ihracatçı firmaların iki temsilcisine "yeşil pasaport" verilmesi, çalışanlara elektrik ve doğalgaz desteği sağlanması gibi düzenlemeler de hayata geçirilecek.

Geçen yıl devreye alınan kur korumalı mevduat hesabı uygulamasının bir yıl daha uzatılması da kanun teklifiyle gerçekleşecek.