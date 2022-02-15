KDV indirimi raftaki ateşi söndüremedi: İşte Ankara'daki fiyatlar
Hükümet temel gıda ürünlerinde yüzde 8’lik KDV’yi yüzde 1’e indirdi. KDV uygulamasından sonra Ankara’da marketlerdeki indirim öncesi ve sonrası etiketleri karşılaştırdık.
Hafta sonunda marketin özel markalı pirincin kilosu 14.50 liraydı. Bu rakam 13.56 liraya indi. Makarnanın paketi 6.75 liradan 6.31 liraya inebildi.
Dar gelirlinin ete ulaşabilmesi indirim öncesinde imkânsızdı, şimdi yine imkânsız. Dana kıymanın kilosu 84.07 liraydı. İndirim sonrası 75.66 lira oldu. Eskiden kırmızı et alamayan yurttaş, tavuğa yönelirdi. Ancak şimdi o da çok zor. 27.71 liradan satılan piliç baget dün 25.91 liradan tüketiciye sunuldu. Bütün pilicin kilogram fiyatı da 18.94 liraydı 17.71 liraya inebildi. Çipura 109.90 liradan 102.77 liraya indi. Hafta sonu marketin kendi adıyla satışa sunduğu 1 kilogramlık toz şeker 7.70 liradan 7.20 liraya geriledi. 600 gramlık kaşar peyniri hafta sonu 74.95 liraydı. Dün 70.09 liradan rafta yerini aldı. 1 kilogramlık market markalı peyaz peynir de 39.90 liradan ancak 37.31 liraya inebildi.
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