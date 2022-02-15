KDV indirimi ile zam yaratma başarısı!

15 Şubat 2022 Salı

Dün sabahın haberlerini izlerken gıda ürünlerinden yüzde 8 olarak alınmakta olan KDV’nin yüzde 7 oranının düşürülüşünün marketlerde gece mesaisine nasıl yol açtığını görüp, tek tek etiketlere yansıyan indirimin gerçekleştirilmesini izledikten sonra; geçen hafta zaman darlığı nedeni ile toplu eksikliklerimi tamamlama alışverişim nedeniyle hayıflandım. Aldıklarımın hepsi de günümüzde her bilinçli vatandaşın zorunlu yapmak gereğini duyduğu gibi, o günün bana en ucuz gelen, etiket kullanım tarihleri eskimeyecek olan ürünler içinden titizlikle seçilmişti.

Hepsi de gıda ürünleri içinden seçildiği için, dün-bugün aynı ürünlerin alışverişini yapmaya kalkışsam toplamı 462.74 lira tutan fatura üzerinden yüzde 7’lik indirimlerle bayağı kazançlı olacağımı düşünüyordum ki..

Şeytana uyup haberlerin ayrıntılı örneklerle verilişlerine dikkat kesildim. Hepsi ezberimde değildi elbet, ancak en dikkat çekici, daha doğrusu yüksek ödeme payı olanlarının fiyatları aklımdaydı.. Bir kilo etin, 15 yumurtanın, iki paket sütün, bir kutu peynirin, biri siyah, biri yeşil kavanoz zeytinin fiyatlarını unutmamıştım. İndirimli fiyat etiketleri üzerinden kaybımı görmek isterken, indirim yerine zamlandıklarını görmek nasıl bir şey?

İnanamadığım için haberler yenilenip dururken, hem yüzde 7 indirimli etiket fiyatlarını hem de yorumcuların açıklamalarını bir daha bir daha dinleyip durdum. İndirim kararı son etiket fiyatı üzerinden hesaplandığından, anlayabildiğim kadarı ile, olası cuma, cumartesi, pazar günleri söz konusu ürünlere üst üste yeni zamlar gelmişti. Sonuç olarak pazar akşamı fiyatları üzerinden pazartesi etiketlerine yansıtılan yüzde 7’lik indirim dosdoğru olsa da üç gün içinde aynı ürünlere gelmiş yüksek zamlar yüzünden, alışverişimi üç gün sonraya bırakmadığım için, zararlı değil bayağı bayağı kazançlı çıkmıştım.

***

Güncel alışverişimin bütünü üzerinden kazancımı hesaplayabilmek kuşkusuz zor bir iş. Dört parçaya bölünmüş bir kilo kıyma üzerinden, zarar yerine 5 lira kazandığımı öğrenmek tek başına yeterince şaşırtıcı bir sürpriz değil mi? Bilemiyorum, dünyada bir başka ülkede KDV üzerinden yüzde 7 gibi bir indirim yapmış olarak, kârlı çıkarmak yerine, zam indirimi ile vatandaşını üç günlük bir ara içinde bu kadar yüksek oranda kârlı çıkarmayı başarabilmiş bir başka ülke örneği, zam yaratma başarısı (!) yaratabilmiş ülke var mıdır?

Doğrusu o günkü alışverişimde, kuru gıda maddeleri üzerinden yapılmış alışverişim olmadığı için, belki onlar üzerinden yüzde 7’lik KDV indirimi önümüzdeki günlere dönük işime yarayabilir. Gelin görün ki, aklı başında, bilgi dağarcıklarına güvendiğim ekonomistlerin açıkladıkları gerekçelerle, belli ki gerçekçi önlemler alınmadıkça yaşamımızın her alanına dönük, zincirleme zamlarla karabasan gibi büyümekte olan ekonomik sorunlarımızın altından kalkmak olası değil.

Dün Sevgililer Günü kutlandı.. Kişisel ayrımsız her yaştan, her koşuldan insanımız için Sevgililer Günü’nün güzellikler, iyimserlikler içinde yaşanmış olmasını dilerim. Sevgililer Günü, bana göre, bütün anlamlı kutlama günlerimiz için geçerli olduğu üzere, iyimser, mutluluk aşılayıcı olarak yaşanması gereken, önemli, anlamlı günler içindedir. Gecikmeli Sevgililer Gününüzü kutlarken, bir şeylere olsun gülümseyebilmiş olmanızı umuyorum..

***

Başkaca bir yol bulunamadığı için de ülkemizde en etkin yol, araç olarak sığınmak gereğini duyduğumuz sanata, mizah sanatının her türden örneğine, bana da ulaşmış kimi haberlerin başlıkları, içleriklerinden seçmelere sığınmak istiyorum..

Dibine peynir bulaşmış plastik kutusu satılırsa hiç şaşma.. Altınlarını dişlerine saklamış kadın fotoğrafını paylaşmak ister miydiniz? Gülerek altın dişlerini gösteren kadının güzelliği biraz bozulmuşsa da çok mutluydu.. Bir siyasi partimiz örgütünün düzenleme olsa da elek-trik çarpmış vatandaş fotoğrafları gülümsetiyordu.. Özel, güzel günlerin kirli ticaret aracı yapılmasına öfkemizi saklı tutmak koşulu ile; kimi sosyal belediyecilerimizin, Sevgililer Günü gündemli kültürel etkinliklerinin duyuru haberlerini, katılamamış olsam bile küçücük sevinçlerimizi ciddiye almış olmaları nedeniyle yüzüme yayılan gülümseme ile okuyuverdim..

2021 yılı içinde 334 kadın, 34 çocuğumuzu daha, namus temizleme gerekçeli katletmiş oldukları (ki gerçek verilerle çok ama çok daha yüksek olduğunu günlük haberler üzerinden tanıklıklarımızla biliyoruz) gülümsetici olmaktan çok uzaksa da.. İktidarlarının desteklediği kültürel siyaset, yaşamımızın seyirci kalmamamız gereken en acı gerçeklerinden birisi.. Diyanet İşleri Başkanlığımız, Hacı Bahattin Evgi Kuran Kursu’nda yaşanmış tecavüz olaylarında adı geçen çalışanları görevlerine iade etmiş..