Ekonomide bu hafta nasıl geçti?

18 Aralık 2022 Pazar, 07:00

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Aralık toplantısında 50 baz puanlık faiz artışı yaptı. Banka, faiz artışlarının devam edeceği mesajı verdi. Parasal sıkılaşmanın planlandığı gibi Mart ayında başlayacağı ve öngörülebilir hızda gerçekleşeceği ifade edildi.

ERDOĞAN'DAN EYT VE ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan EYT ve asgari ücrete dair "2023’e bu iki önemli konuyu masamızdan kaldırarak girelim diyoruz. İnşallah güzel bir neticeye varır ve böylece de adımı atarız." dedi. Erdoğan ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın da yer alacağı üçlü liderler görüşmesi teklif ettiğini söyledi.

FED SIKILAŞMADA FRENE BASTI

Fed küresel piyasaların beklediği faiz kararını açıkladı. Fed piyasa beklentisi doğrultusunda faiz artış hızında yavaşlamaya gitti ve politika faizini 50 baz puan artırdı. Kararla birlikte Fed yetkililerinin faiz tahminlerini içeren noktasal grafik ve ekonomik projeksiyonları da yayımlandı. Noktasal grafikte 2023 yıl sonu için yüzde 5,1'lik faiz öngörüsü yer aldı. Ekonomik projeksiyonlarda ise 2023 yılına ilişkin büyüme beklentisinin aşağı yönlü revize edilmesi dikkat çekti.

ABD'DE ENFLASYON KASIMDA TAHMİNLERİN ALTINDA KALDI

ABD'de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Kasım'da tahminlerin altında gerçekleşti. Bu yavaşlama, enflasyonda en kötüsünün geride kalmış olabileceğine işaret etti.

Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı sona erdi. Toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve TÜİK temsilcileri ekonomik verilere dair sunum yaptı. TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak bugünkü toplantıda rakam konuşulmadığını söyledi. TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç da asgari ücrete destek talebini bir kez daha yinelediklerini ifade etti.

ASGARİ ÜCRETTE ÜÇÜNCÜ TOPLANTI TARİHİ BELLİ OLDU

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantı tarihi belli oldu. Komisyon 20 Aralık tarihinde saat 14.00'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda toplanacak. Yeni asgari ücreti belirlemek için iki kez toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bu toplantıda tarafların ilk rakamları telaffuz etmesi bekleniyor.