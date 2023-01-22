Ekonomide bu hafta nasıl geçti?

Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 07:00

Güncelleme: 22 Ocak 2023 - 07:00

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın ilk toplantısında piyasa beklentilerine paralel şekilde politika faizini yüzde 9'da tuttu. TCMB geçen toplantıda karar metninde yer verdiği mevcut politika faizinin yeterli olduğu ifadesini kullanmadı. Ocak ayı toplantısının karar metninde TCMB enflasyonda iyileşmelerin görülmeye başlandığını belirtti.

Kamuda sözleşmeli personele kadro teklifi yasalaştı

Kamuda çalışan 458 bin 615 sözleşmeliye kadro verilmesini öngören kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

28 Kasım 2022'den önce sözleşmeli personel kapsamında çalışanlar memur kadrosuna geçebilecek. Memur kadrosuna geçmek isteyenler başvurularını kanun yürürlüğe girdikten sonra 30 gün içinde yapacak.

İngiltere'de enflasyon yavaşladı

İngiltere İstatistik Ofisi'nin verilerine göre yıllık enflasyon Aralık'ta yüzde 10,5'e geriledi. Önceki ay enflasyon yüzde 10,7 olmuş, Ekim ayında ise yüzde 11,1 ile zirve yapmıştı. Bu yavaşlama, uzun zamanların en kötü yaşam maliyeti krizinin hafiflemeye başladığına işaret etti.