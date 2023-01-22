Ekonomide bu hafta nasıl geçti?
Bu hafta yurt içi piyasalarda haftanın en önemli başlıkları arasında TCMB’nin faiz kararı ve kamuda sözleşmeli personele kadro teklifinin yasalaşması öne çıktı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın ilk toplantısında piyasa beklentilerine paralel şekilde politika faizini yüzde 9'da tuttu. TCMB geçen toplantıda karar metninde yer verdiği mevcut politika faizinin yeterli olduğu ifadesini kullanmadı. Ocak ayı toplantısının karar metninde TCMB enflasyonda iyileşmelerin görülmeye başlandığını belirtti.
Kamuda sözleşmeli personele kadro teklifi yasalaştı
Kamuda çalışan 458 bin 615 sözleşmeliye kadro verilmesini öngören kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
28 Kasım 2022'den önce sözleşmeli personel kapsamında çalışanlar memur kadrosuna geçebilecek. Memur kadrosuna geçmek isteyenler başvurularını kanun yürürlüğe girdikten sonra 30 gün içinde yapacak.
İngiltere'de enflasyon yavaşladı
İngiltere İstatistik Ofisi'nin verilerine göre yıllık enflasyon Aralık'ta yüzde 10,5'e geriledi. Önceki ay enflasyon yüzde 10,7 olmuş, Ekim ayında ise yüzde 11,1 ile zirve yapmıştı. Bu yavaşlama, uzun zamanların en kötü yaşam maliyeti krizinin hafiflemeye başladığına işaret etti.
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