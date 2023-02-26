Ekonomide bu hafta nasıl geçti?

Yayınlanma: 26 Şubat 2023 - 07:00

Güncelleme: 26 Şubat 2023 - 07:00

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizi kararını açıkladı. Banka politika faizini 50 baz puan indirimle yüzde 8,50 seviyesine çekti. Karar metninde TCMB bu indirim sonrası para politikası duruşunun fiyat istikrarı ve finansal istikrarı koruyarak deprem sonrası gerekli toparlanmayı desteklemek için yeterli olduğu görüşünde olduğunu belirtti.

DEPREM BÖLGESINDE İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI

'OHAL kapsamında çalışma ve sosyal güvenlik alanına ilişkin alınan tedbirlere dair kararname' Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararname ile deprem bölgesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenen işyerlerinde kısa çalışma ödeneği ödenecek. Düzenlemeyle belli şartlar kapsamında işverenlere OHAL süresince işten çıkarma yasağı da getirildi.

BDDK, KONUT KREDİLERİNDE LİMİTLERİ GÜNCELLEDİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) konut kredilerinde azami kredi tutarı limitlerini güncelledi. Buna göre daha önce 10 milyon TL üzerinde birinci el konutlar için kredi kullanımı söz konusu olmazken, yeni düzenlemeyle 10 milyon ile 20 milyon TL arasında değeri olan ilk el konutlarda azami kredi tutarı enerji sınıfına göre yüzde 60-70 arasında değişecek. 20 milyon TL üzeri ilk el konutlarda ise azami tutar yüzde 50-60 arasında farklılaşacak.

KISITLAYICI PARA POLİTİKASI VURGUSU

Fed tutanaklarında enflasyon yüzde 2'ye doğru düşüş patikasına girene kadar para politikasının kısıtlayıcı olması gerektiği belirtildi.