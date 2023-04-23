Ekonomide bu hafta nasıl geçti?

Yayınlanma: 23.04.2023 - 07:00

Güncelleme: 23.04.2023 - 07:00

Bu haftada AB kripto para kararı, altın fiyatları ve Fed mesajlarına sahne olurken, yurt içi piyasalarda S&P'in gelişen ülkeler değerlendirmesi ve ABD yargısının Halkbank kararı sonrası yaşanan gelişmelere sahne oldu.



SEÇİM ÖNCESİ DOĞALGAZ 'MÜJDE'Sİ



AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim öncesi kesenin ağzını açtı ve 20 Nisan'da 25 metreküpe denk gelen doğalgaz bedelinin bir yıl boyunca faturalardan düşürüleceğini duyurdu. Yapılan indirim geçen yıl gelen sert zamların yanına yaklaşamadı.



"KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YARISI BiZDEN" PROJESİ MÜTEAHHİDE YARAYACAK

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala iktidar müjde üzerine müjde duyuruyor. Geçtiğimiz günlerde açıklanan doğalgaz yardımının ardından bugün AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan kentsel dönüşüm için iki müjde daha paylaştı. Ancak bu müjdelerden biri yurttaştan çok müteahhitlerin yüzünü güldürecek.

AVRUPA PARLAMENTOSU'NDAN KRİPTO PARA KARARI

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde Bitcoin gibi kripto para hareketlerinin yakından takip edilmesini içeren yeni kuralları onayladı.

ABD YARGISINDA HALKBANK KARARI

ABD Yüksek Mahkemesi, Halkbank'a ABD'de cezai kovuşturma açılabilmesine olanak sağlayan alt mahkemenin kararını iptal etti. Mahkeme, öte yandan Halkbank'ın ABD’de ceza soruşturmasından muaf tutulması talebini reddetti. Karar sonrası banka hisseleri tavan yaptı.

ABD Yüksek Mahkemesi'nin kararının ardından Halkbank tarafından yapılan açıklamada bundan sonraki aşamada dosyanın ikinci istinat mahkemesince yeniden değerlendirilip tekrar karara bağlanacağı bildirildi. Açıklamada alt mahkemenin aleyhte bir karar vermesi halinde yeniden Yüksek Mahkemeye başvuru hakkının saklı olduğu ifade edildi.

ALTINDA FED FAİZ ETKİSİ

Altın yatırımcıların Fed yetkililerinden gelen faiz artışlarının sürmeye devam etmesi gerektiğiyle ilgili yorumlar sonrası 2 bin dolar civarında tutunmaya çalışıyor.