Ekonomide bu hafta nasıl geçti?

Yayınlanma: 14.05.2023 - 07:00

Güncelleme: 14.05.2023 - 07:00

Küresel piyasalarda dikkatler ABD'de borç limiti gelişmeleri ve enflasyon verilerine çevrilirken, yurt içinde geride bıraktığımız haftada tek gündem seçim senaryoları ve piyasaların tepkisi oldu.

TÜRKİYE'NIN KREDİ RISK PRİMİ 500 PUANIN ALTINA GERİLEDİ

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), günlük 50 puandan fazla düşüşle 500 baz puanın altına indi.

DOLAR/TL'DE OYNAKLIK ZİRVE YAPTI

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin çekilmesi, pazar günü gerçekleşecek seçimlerin ilk turda sonuçlanması ihtimalini artırarak dün borsada sert yükseliş ve CDS'te düşüş fiyatlamasını beraberinde getirdi. Siyaset sahnesindeki gelişmelerin etkisiyle dolar/TL'de oynaklık yükselişe geçti.

BORSA MUHARREM İNCE'NIN ÇEKILME AÇIKLAMASI SONRASI YÜZDE 7.9 PRIM YAPTI

Cumhurbaşkanı adaylarından Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesinin ardından Borsa İstanbul'da cuma günü yükseliş hızlandı. Çekilme açıklaması sonrası yüzde 7.6 prim yapan BIST 100 Endeksi'nde günü yüzde 7.9 yükselişle tamamladı. Bankacılık Endeksi'nde yükseliş yüzde 9.8'i aştı

NEBATİ’NİN ‘KAPATTIK’ DEDİĞİ CARİ AÇIK SÜRÜYOR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Mart ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı. Veriler Mart ayında Türkiye'nin 4,5 milyar dolar cari açık verdiğini gösterdi. Böylelikle Türkiye ekonomisinde 17 ay üst üste cari açık görüldü.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati geçtiğimiz günlerde cari açıkla ilgili ”Geçen yıl kapattık, bitti. İlan ettiğinizde zaten kapanmış olanı konuşuyorsunuz” demişti.

JANET YELLEN: BORÇ LİMİTİNDE ÇÖZÜMDEN UMUTLUYUM

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, küresel piyasaların da yakından izlediği borç limiti krizinin çözümü konusunda umutlu olduğunu söyledi.