Ekonomik kriz aile kurmayı zorlaştırıyor: Bebek bakıcısı fiyatları cep yakıyor!

Yayınlanma: 14.04.2025 - 10:33

Güncelleme: 14.04.2025 - 10:33

Türkiye'de evlenme ve doğum oranları hızla azalırken boşanma oranlarındaki yükselişin arkasında, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "3 çocuk" çağrısının toplumda karşılık bulamaması yatıyor. Bu durumun temel sebebi ise ağırlıklı olarak ekonomik sıkıntılar olarak gösteriliyor.

Özellikle büyükşehirlerde yaşayan yurttaşlar, kira ödemekte bile güçlük çekerken, evlilik masrafları ve çocuk yetiştirmenin mali yükünü karşılamakta zorlanıyor. Bu nedenle birçok çift evlenmekten ve çocuk sahibi olmaktan kaçınıyor.

Hanede tek kişinin çalışması durumunda geçim sıkıntısı yaşanırken, her iki eşin de çalıştığı durumlarda ise çocuk bakımı için ek bütçe ayrılması gerekiyor.

2025 yılı verilerine göre en düşük bakıcı ücretleri bile 22 bin 104 TL'lik asgari ücretin üzerinde seyrediyor.

'KARŞILAYAMIYORUM'

Ebeveynlerle bakıcıları buluşturan bir internet platformunda paylaşılan bilgilere göre, İstanbul'da sigorta hariç çocuk bakım ücretleri gündüzlü 27 bin TL, yatılı 39 bin TL, yarım gün ise 13 bin 500 TL olarak belirtiliyor.

Ankara'da gündüz bakımı 25 bin 500 TL, İzmir'de 24 bin 500 TL, Bursa'da ise 23 bin 500 TL seviyesinde. Bu ücretlerin paylaşıldığı platformda kullanıcı yorumları dikkat çekiyor.

Yorumlardan birinde "Bu fiyata bakıcı bulabilirseniz bana da iki tane gönderin" ifadesi yer alırken, bir başka kullanıcı "2024'te bile 30 bin TL altı tekliflere olumlu yanıt veren olmamıştı. Bu yıl en az 35 bin TL talep ediliyor. Ancak benim maaşım bu rakamları karşılamaya yetmiyor" ifadelerinde bulundu.