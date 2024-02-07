Ekonominin en önemli sorunu ne? Yurttaş en fazla bunlardan dert yandı

ASAL Araştırma tarafından 'Ekonominin Sorunları' anketinin sonuçları açıklandı. Yurttaş en fazla gıda ve konut fiyatlarından dert yandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.02.2024 - 10:19
Ekonominin en önemli sorunu ne? Yurttaş en fazla bunlardan dert yandı
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ASAL Araştırma’nın Ocak ayında 18 yaş ve üzeri 2 bin kişiyle yaptığı ‘Türkiye Siyasi Gündem’ anketinin sonuçları açıklandı. 

“Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu nedir?” sorusunun yöneltildiği ankette, gıda ve konut fiyatları öne çıktı. 

Yoksulluk ve açlık sınırı belirlenirken kullanılan temel başlıklar ankete katılanların birinci gündem maddesi oldu.

Buna göre 0,95 güven aralığı ve +/-2,5 hata payı hesaplanan anketin sonuçları şöyle:

Gıda ürünleri fiyatlarındaki artış: Yüzde 29.1

Kira ve konut fiyatlarındaki artış: Yüzde 14.3

Akaryakıt fiyatlarındaki artış: Yüzde 9.5

İşsizlik: Yüzde 8.7

Doğalgaz, elektrik ve su fiyatlarındaki yükseklik: Yüzde 8.4

Enflasyonun yüksekliği: Yüzde 7.1

Vergi oranlarının yüksekliği: Yüzde 6,5

Faizlerin yüksekliği: Yüzde 5,6

Eğitimsizlik: Yüzde 3,5

Kamuda israf: Yüzde 3

Sosyal eşitsizlik: Yüzde 2,3

Cari açık: Yüzde 2

 


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