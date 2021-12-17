Ekonomist Evren Devrim Zelyut'tan çarpıcı yorum: 'Dolarda dönüşü olmayan yola girdik'

17 Aralık 2021 Cuma, 09:48

Türkiye'de de enflasyon endişeleri artarken TCMB yine faiz indirimlerine devam etti. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), Aralık ayı politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 14'e düşürdü.

Banka; eylül, ekim ve kasımda toplamda 400 baz puanlık faiz indirimi yapmıştı. Böylelikle Merkez Bankası'nın aralık ayında yaptığı 100 baz puan faiz indirimiyle, toplamda 500 baz puanlık indirim yapıldı.

Ekonomist Evren Devrim Zelyut, bugünkü yazısında döviz kurundaki yükselişin 2022 bahar ayında çok yüksek bir enflasyona neden olacağını ifade etti.

"Yaşam hepimiz için zorlaşacak. Ancak yaşanan bugünler bahar aylarındaki korkunç günlerin provası gibi kalacak" diyen Zelyut, Merkez Bankasının faiz indirimini ve FED kararını değerlendirdi.

"YANDAŞLAR ZENGİN OLACAK"

Zelyut şöyle devam etti:

ABD Merkez Bankası (FED), beklentilere paralel şekilde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. FED piyasa oyuncularının beklediği gibi varlık alımlarında azaltma planını hızlandırdı. Piyasanın merakla beklediği noktasal grafikten ise 2023 sonuna kadar en az 6 faiz artışı beklentisi çıktı. FED Başkanı Powell açıklamasında, FED'in tam istihdam hedefine ulaşmadan faizi artırabileceğini söyledi."

Bu haberin Türkçe tercümesi şu: FED Amerika'daki enflasyondan Omicron'a rağmen çok korkmuş ve bu sorunu büyümeden çözmek istiyor. Bunun için önce piyasaya verdiği parayı hızla kesecek. Sonra piyasadaki parayı faizleri yukarı çekip azaltacak. İşte bu gelişmeler dolar miktarının kıtlaşması anlamına geleceği için tüm dünyada doların değerlenmesi anlamına gelecek.

Aklı başında merkez bankaları buna önlem olarak faizleri yukarı çekerek millî paralarının koruma kalkanını güçlendiriyor. Yani millî parayı cazip hale getirmek için verdikleri faizi artırıyor. Peki Türkiye ne yapıyor? Şimdi ona değinelim…

TCMB faizleri siyasi emir gereği düşürmeye devam ederek, Lira'nın hem kendi içimizden kaynaklanan enflasyon nedeni ile, hem de ABD'den gelecek faiz artışları dalgası ile çok daha fazla değer kaybetmesine kapı açtı.

TCMB yazdığı metinde daha fazla faiz indirimi için alan kalmadı diyerek bir de şark kurnazlığına girdi. Böylece vatandaşa dolar sattırmaya çalıştı. Ancak CB Erdoğan önceki beyanlarında elini açık etmiş, seçime kadar faiz inecek demişti.

Artık Lira'da kayıpları durdurmak imkansız. Çünkü bu faiz yolundan çıkmaya kimsenin niyeti yok. Enflasyonu düşürmek yerine seçimi kazanmak için faiz indirmek işe yaramayacak. Dolara talep büyük bir hızla artmaya devam edecek.

Neticede olacak olan: AKP seçimi kaybedecek, halk fakirleşecek, yandaşlar zengin olacak...