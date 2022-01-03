Ekonomist Evren Devrim Zelyut'tan korkutan dolar tahmini: '18 TL kabusu geri döner ve...'
Ekonomist Evren Devrim Zelyut'tan aralık enflasyonuyla birlikte korkutan dolar tahmini geldi. Zelyut, "Bu enflasyonla kurda 18 kâbusu geri döner" dedi.
Ekonomist Evren Devrim Zelyut, "Bu enflasyonla kurda 18 kâbusu geri döner" başlık yazısında yüksek enflasyondan ötürü doların 18 TL'yi tekrar görebileceğini belirtti.
"Kur 11 iken Kasım ayında üretici fiyatlarındaki (ÜFE) artış yüzde 54 seviyesinde gerçekleşmişti. Unutmayın kur arttıkça Türk sanayisi pahalı mal üretir. Şimdi 13 üzerinde ne olacak?" diyen Zelyut, "Bu rakam yani ÜFE 60'lara vuracak. Sanayi, tarımla el ele vererek enflasyonu baharda yüzde 40'a çekecek. Bu da resmî rakam olacak. Ancak hayatta hissedilen enflasyon yüzde 60-70 olacak…" dedi.
Zelyut şöyle devam etti:
"İleri tarihli kur hesabı yaparsak, 13 TL olan kur 12 aylık süreçte yüzde 40 enflasyon kadar değer kaybederse, 13x0,40 = 5,2 TL değer kaybı görülecektir. 13+5,2 = 18,2 kurda hedef olarak karşımıza çıkar. Bu hesabın teorik bir yön taşıdığını, yatırım tavsiyesi içermediğini de ekleyelim…"
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