Son dakika | Merkez Bankası, 13 Aralık müdahalesi ile 3,12 milyar dolar sattığını açıkladı

Son dakika | Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 13 Aralık tarihinde yaptığı bu ayın üçüncü doğrudan müdahalesinde döviz satım tutarının 3,12 milyar dolar olduğunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
03 Ocak 2022 Pazartesi, 10:28
Son dakika | Merkez Bankası, 13 Aralık müdahalesi ile 3,12 milyar dolar sattığını açıkladı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 13 Aralık'ta yapılan dördüncü doğrudan döviz müdahalesinde 3,12 milyar dolar sattığını açıkladı.

TCMB, geçen hafta 10 Aralık'ta yapılan üçüncü doğrudan döviz müdahalesinde 687 milyon dolar ve önceki hafta ise 3 Aralık'ta satım yönünde yapılan ikinci döviz müdahalesinde 504 milyon dolar sattığını açıklamıştı.

Merkez Bankası 3 Aralık'ta Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda da yaklaşık 51 milyon dolarlık işlem gerçekleştirmişti.


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