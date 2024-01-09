Ekonomist Onur Çanakçı 2024 için yurttaşları uyardı! "Seçimden sonra zamlarla ilgili AKP'yi kimse tutamaz"

Yayınlanma: 09.01.2024 - 14:06

Güncelleme: 09.01.2024 - 14:06

2024 yılı yurttaşı yeni zamlarla karşıladı. Asgari ücret zammının ardından ulaşım ve yol ücretlerine, gıda ve kiralara yeni zamlar yapıldı. Memur ve işçi emeklilerinin maaş artış oranları ise Kabine toplantısının ardından netleşecek.



Konuya ilişkin Cumhuriyet TV'de değerlendirmelerde bulunan Ekonomist Onur Çanakçı, seçimlere kadar ekonomi yönetiminin uyguladığı sıkı para politikasını gevşeteceğini ve seçim ekonomisine geçileceğini belirtti.

Faiz artışlarının duracağını söyleyen Çanakçı, seçimin ardından yeniden kemer sıkma politikasının daha sert biçimde uygulanacağını "AKP'yi kimsenin tutamayacağını" ifade etti.

HER ŞEYE ZAM GELDİ KÖK MAAŞLARA GELMEDİ!

Gündemi meşgul eden emekli zamlarını değerlendiren Çanakçı, emeklilerin kök maaşlarına enflasyon artmaya devam ederken bir yıldır zam yapılmadığını vurguladı. Çanakçı, "Her şeye yüzde 200'e yakın zam gelirken emekliler maaşlarına zam gelmeden hayatına devam etti. Ne emeklinin ne emekçinin maaşına yapılan zam, enflasyonu yakalamasına yetmedi. En geç mart ayında asgari ücret eriyecek" dedi.

"AKP'Yİ KİMSE TUTAMAYACAK!"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katıldığı MÜSİAD toplantısında sıkı para politikasına ara verme sinyalleri verdiğini belirten Çanakçı, "Faizler 45'e geldikten sonra indirmeye başlayabilir ya da aynı yerde tutabilirler. Seçimden sonra hepimizin önüne acı reçeteyi koyacaklar. Önlerinde dört sene var, seçimden sonra zamlarla ilgili AKP'yi kimse tutamaz. Geçen sene yapılan zam ve vergi artışları bile bütçe açığının sadece yüzde 25'ini karşıladı. 2023'te 106 milyar dolar bütçe açığı var. Tekstil ihraç ederek dış ticaret açığı kapanmaz, teknoloji ihraç etmek zorundasınız" ifadelerini kullandı.

YABANCI YATIRIMCI GELECEK Mİ?

Aylardır süren yabancı yatırımcı beklentisine ilişkin ekonomi yönetimini eleştiren Çanakçı, şunları söyledi:

"Gaye Erkan'ın masasında milyar dolarlık teklifler varmış ama Mehmet Şimşek para bulabilmek için gezmeye devam ediyor. İhracatımız olmazsa döviz krizimiz bitmez, enflasyonumuz dinmez. Körfez'de 50,7 milyarlık sözleşme yapıldı ve herkes sevindi. Ancak Türkiye'ye bu şekilde para gelmez. İddia ediyorum dolar 40-45 olmadan, faiz yüzde 70'e dayanmadan Türkiye'ye yabancı yatırımcı gelmez. Bu işin finansal boyutu, bir de hukuksal boyut var. Üst düzey iki mahkemenin çatıştığı bir hukuk krizinin içine yatırımcı girmez."