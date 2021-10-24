Ekonomist Prof. Dr. Veysel Ulusoy, dolardaki asıl tehlikeyi açıkladı

24 Ekim 2021 Pazar, 23:10

Merkez Bankası'nın politika faizinde yaptığı 200 baz puanlık indirimi ve ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın 10 ülkenin büyükelçilerini 'istenmeyen kişi' ilan etmesinin ardından dolardaki hızlı yükseliş durdurulamıyor.

Son olarak, Türk Lirası, Asya piyaslarında, dolar karşısında değer kaybederek 9.74 seviyesinden işlem gördü.

"OYNAKLIK İKİ KATI ZARAR VERİYOR"

Ekonomist Prof. Dr. Veysel Ulusoy, Halk TV'de katıldığı programda dolar ile ilgili çok kritik yorumlarda bulundu.

Ulusoy, kurdaki oynaklığa dikkat çekerek "Biz raflardaki enflansyonu doların seviyesi ile ölçüyoruz ama inanır mısınız, bizim modellemelerimizde oynaklık onun iki katı kadar zarar veriyor" dedi.

"BAŞARAMADIĞIMIZ TAKDİRDE..."

Bu durumun arz zincirinde kırılmalara neden olduğunu ifade eden Ulusoy, "Döviz kurunun sakinleşmesi gerekiyor. Bunu başaramadığımız takdirde bütün dengelerin bozulacağını söylemek yanlış olmaz" diyerek uyarıda bulundu.