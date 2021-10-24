Pandemi yardımı olarak aldığı kredinin 58 bin dolarını Pokemon kartına verdi

24 Ekim 2021 Pazar, 17:40

AP Photo

Georgia eyaletinde Vinath Oudomsine isimli kişi, Covid-19 pandemisi gerekçesiyle Temmuz 2020'de 10 çalışanı ve yıllık brüt 235 bin dolar geliri olan bir iş yürüttüğünü söyleyerek Ekonomik Yaralanma Afet Kredisi (EIDL) için başvuruda bulundu.

Başvurusu kabul edilen kişi, Küçük İşletme Yönetimi’nden 85 bin dolar kredi aldı. Krediyi alan Oudomsine'in başvuru sırasında yıllık geliri ve çalışan sayısı hakkında yalan söylediği ortaya çıktı.

Sputnik Türkiye’de yer alan habere göre; söz konusu paranın 57 bin dolarını nadir bulunan bir Pokemon kartı için harcayan kişi, 20 yıla kadar hapis ve 250 bin dolara kadar para cezası istemiyle yargılanacak.

Oudomsine'in hangi Pokemon kartını satın almakla suçlandığı mahkeme dosyasında netlik kazanmadı. Ancak bazı nadir kartların ikinci el piyasasında binlerce dolara satıldığı biliniyor.