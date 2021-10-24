Pandemi yardımı olarak aldığı kredinin 58 bin dolarını Pokemon kartına verdi
ABD'de bir kişi, iş yeri için hükümetten aldığı 57 bin dolarlık mali desteğin büyük bir kısmını bir Pokemon kartına harcadı. Sadece bir karta 58 bin dolar veren kişi, krediyi alırken yalan söylediği için de para cezası ve hapisle yargılanacak.
AP Photo
Georgia eyaletinde Vinath Oudomsine isimli kişi, Covid-19
pandemisi gerekçesiyle Temmuz 2020'de 10 çalışanı ve yıllık brüt 235 bin dolar
geliri olan bir iş yürüttüğünü söyleyerek Ekonomik Yaralanma Afet Kredisi
(EIDL) için başvuruda bulundu.
Başvurusu kabul edilen kişi, Küçük İşletme Yönetimi’nden 85
bin dolar kredi aldı. Krediyi alan Oudomsine'in başvuru sırasında yıllık geliri
ve çalışan sayısı hakkında yalan söylediği ortaya çıktı.
Sputnik Türkiye’de yer alan habere göre; söz konusu paranın
57 bin dolarını nadir bulunan bir Pokemon kartı için harcayan kişi, 20 yıla
kadar hapis ve 250 bin dolara kadar para cezası istemiyle yargılanacak.
Oudomsine'in hangi Pokemon kartını satın almakla suçlandığı mahkeme dosyasında netlik kazanmadı. Ancak bazı nadir kartların ikinci el piyasasında binlerce dolara satıldığı biliniyor.
Video Haberler
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
En Çok Okunan Haberler
- Emekli büyükelçiden çok sert 'istenmeyen kişi' tepkisi
- Avrupa ayağa kalktı!
- Hollanda büyükelçisi sınır dışı iddiasına yalanlama
- Otomobil fiyatları sil baştan
- Yurttaş isyan etti, Erdoğan duymazdan geldi!
- Diriliş Ertuğrul oyuncusu kansere yakalandı
- Erdoğan ile damadı karşı karşıya getirecek çıkış
- İki doz Sinovac aşısı olanlar için yeni karar
- Erdoğan'ın talimatı sonrası çarpıcı iddia!
- Valilik: Kuran sayfaları konfeti yapıldı