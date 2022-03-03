Ekonomist Zelyut'tan enflasyon yorumu: 'Enflasyon koptu sırada dolar var!'

03 Mart 2022 Perşembe, 12:49

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayı tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı.

Tüketici fiyatları, şubat ayında aylık bazda yüzde 4,81 artarken, yıllık enflasyon yüzde 48,69'dan, yüzde 54,44'e yükseldi. Üretici Fiyat Endeksi'nde (ÜFE) ise üç hane görüldü, yıllık artış yüzde 105,01 oldu. Bu verilere göre, ÜFE artışı 27 yılın zirvesine çıktı.

"SÜRPRİZ YOK"

Ekonomist Evren Devrim Zelyut, TÜİK'in açıkladığı enflasyon kararına ilişkin "Enflasyonda yüzde 50'nin üzerine merhaba dediğimiz bir günü yaşıyoruz. Ama bu işte sürpriz yok; perşembenin gelişi çarşambadan belliydi" dedi.

Zelyut, Rusya- Ukrayna kriziyle artan emtia fiyatlarına vurgu yaparken "Salgın diyorduk ya, bu sefer de Rusya-Ukrayna savaşına hazırlıksız yakalandık. Enerji ve gıdada Rusya'ya bağlı Türkiye şimdi de artan petrol ve buğday fiyatlarından bir darbe daha yiyecek" dedi.

Zelyut, şöyle devam etti:

"Enflasyonun artacağı bir ortamda Lira ne olur? Değer kaybeder. Bu kaybı önlemek için verdiğiniz örtülü faiz (KKM ve YUVAM) nereye kadar çalışır? Ona da yaz başı diyelim. Çünkü turizm gelirleri en az yüzde 30 düşecek, yani öyle bekledikleri gibi 35-40 milyar dolar yurda girmeyecek. Cari açık ne durumda? İthalat ve ihracat arasındaki fark AKP'nin geçen yıl hava attığı zamanki gibi değil. Eksi vermeye başladık. Açık Ocak ayında 10 milyar dolar, Şubat ayında ise 8 milyar dolar oldu. Yani AKP'nin ihracat efsanesi de yalan oldu. Hatırlayın ihracat ithalattan fazla olacak diye masallar vardı. Biz de sistem değişmeden nasıl olacak diyorduk. İthal ederek üreten bir ekonomi ihracat fazlası veremez demiştik...

Konuyu toplayalım: Cari açık artıyor, ürettikçe yapılan ithalat eksi rezervlerdeki yarayı artırıyor. Üstüne enflasyon artıp Lira'ya değer kaybettiriyor. KKM hesabındaki vatandaş, önce aldığı faize sonra enflasyona bakıp gerçeğe uyanmayacak mı? Öte yandan FED faiz artışında Mart ayını savaş nedeniyle pas geçse de, Amerika'da enflasyon coştu bir kere, eninde sonunda faiz artacak, basılan dolarlar geri çekilecek. O da yaz ya da sonbahara denk gelecek. Turizm geliri olmayacaksa, üstüne FED hamlesi de gelecekse, dolar/TL ne olacak? 18'in üzerinde olacağını söylemek yanlış olur mu?"