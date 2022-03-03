Son dakika: Enflasyon verileri sonrası dolarda son durum

03 Mart 2022 Perşembe, 10:11

TÜİK şubat ayına ilişkin enflasyon verilerini yayımladı. Buna göre, Türkiye'de yıllık tüketici enflasyonu yüzde 54,44 olarak kaydedildi. Böylelikle enflasyon son 27 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Enflasyon verilerinin ardından güne 14,09 TL seviyelerinde başlayan dolar, 14,13 TL sevilerini yükseldi. Güne 15,74 TL'den başlayan Euro ise, aynı saatlerde 15,76 seviyelerine çıktı.

DAHA DA ZORA GİRİYOR

Analistler, hükümet yeni ekonomi politikasıyla ihracat artışı ve turizm gelirleriyle cari fazla vermeyi hedefliyor olsa da, hem enerji maliyeti hem de bu maliyetin TCMB rezervlerinden karşılanan kısmı son aylarda rekor düzeyde arttı. İstikrarlı döviz kuru ve enflasyonda düşüş için hükümetin gerekli dediği "cari fazla" ise artan ithalat ve rezerv maliyeti nedeniyle her geçen gün daha da zora giriyor.