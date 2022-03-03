Ekonomistlerden 'enflasyon rakamlarına' tepki: Ben çalışıyorum yandaşlar yiyor
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan verilere göre, şubat ayında enflasyon yüzde 54,44'e yükseldi. Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) ise son 27 yılın zirvesi olan yüzde 105,01 yükselmesinin ardından ekonomistlerden dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Ekonomist Evren Devrim Zelyut, ''Ben çalışıyorum yandaşlar yiyor'' ifadelerine yer verdi.
TÜİK, şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 4,81 artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise yüzde 54,44'e yükseldi.
Şubatta yurtiçi ÜFE de yüzde 7,22 artarken yıllık bazda artış yüzde 105,01 oldu.
Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 75,75 ile ulaşım, yüzde 64,83 ile ev eşyası, yüzde 64,47 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.
''BEN ÇALIŞIYORUM YANDAŞLAR YİYOR''
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan bir diğer isim ekonomist Evren Devrim Zelyut, ''Vergi ödemekten bıktım! Ben çalışıyorum yandaşlar yiyor! Ben çalışıyorum Tekmeci Almanya'da rahat yaşam sürüyor! Ben çalışıyorum arpalıklardaki yandaşlar sıcak evlerinde dolu buzdolaplarında bana ve kurucu liderimize küfrederek yaşıyor! Bu keneleri 2023'de temizleyeceğiz'' ifadelerine yer verdi.
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