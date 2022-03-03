Ekonomistlerden 'enflasyon rakamlarına' tepki: Ben çalışıyorum yandaşlar yiyor

TÜİK, şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 4,81 artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise yüzde 54,44'e yükseldi.

Şubatta yurtiçi ÜFE de yüzde 7,22 artarken yıllık bazda artış yüzde 105,01 oldu.

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 75,75 ile ulaşım, yüzde 64,83 ile ev eşyası, yüzde 64,47 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.