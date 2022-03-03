Ekonomistlerden 'enflasyon rakamlarına' tepki: Ben çalışıyorum yandaşlar yiyor

cumhuriyet.com.tr
03 Mart 2022 Perşembe, 11:39
Ekonomistlerden 'enflasyon rakamlarına' tepki: Ben çalışıyorum yandaşlar yiyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan verilere göre, şubat ayında enflasyon yüzde 54,44'e yükseldi. Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) ise son 27 yılın zirvesi olan yüzde 105,01 yükselmesinin ardından ekonomistlerden dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Ekonomist Evren Devrim Zelyut, ''Ben çalışıyorum yandaşlar yiyor'' ifadelerine yer verdi.

Ekonomistlerden 'enflasyon rakamlarına' tepki: Ben çalışıyorum yandaşlar yiyor

TÜİK, şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 4,81 artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise yüzde 54,44'e yükseldi.

Şubatta yurtiçi ÜFE de yüzde 7,22 artarken yıllık bazda artış yüzde 105,01 oldu.

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 75,75 ile ulaşım, yüzde 64,83 ile ev eşyası, yüzde 64,47 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Ekonomistlerden 'enflasyon rakamlarına' tepki: Ben çalışıyorum yandaşlar yiyor

ÜÇ HANELİ ENFLASYON VERİSİ

Bağımsız bir kuruluş olan Enflasyon Araştırma Grubu'na (ENAG) göre, Tüketici Fiyat Fiyat Endeksi (E-TÜFE) şubat ayında yüzde 5.44 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 123.80 olarak gerçekleşti. 

Ekonomistlerden 'enflasyon rakamlarına' tepki: Ben çalışıyorum yandaşlar yiyor

''ASGARİ ÜCRET ERİTİLMİŞ OLACAK''

TÜİK'in enflasyon verileri sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Merkez Bankası eski başekonomisti Hakan Kara, ''Yüzde 50 asgari ücret artışı önümüzdeki ay itibarıyla enflasyon tarafından tamamen eritilmiş olacak'' dedi.

Ekonomistlerden 'enflasyon rakamlarına' tepki: Ben çalışıyorum yandaşlar yiyor

''BİZİ GETİRDİĞİ YER''

Ekonomist Mahfi Eğilmez ise, ''TÜFE yüzde 54,4, ÜFE yüzde 105,1. Yanlış para politikasının bizi getirdiği yer'' ifadelerini kullandı.

Ekonomistlerden 'enflasyon rakamlarına' tepki: Ben çalışıyorum yandaşlar yiyor

''BEN ÇALIŞIYORUM YANDAŞLAR YİYOR''

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan bir diğer isim ekonomist Evren Devrim Zelyut, ''Vergi ödemekten bıktım! Ben çalışıyorum yandaşlar yiyor! Ben çalışıyorum Tekmeci Almanya'da rahat yaşam sürüyor! Ben çalışıyorum arpalıklardaki yandaşlar sıcak evlerinde dolu buzdolaplarında bana ve kurucu liderimize küfrederek yaşıyor! Bu keneleri 2023'de temizleyeceğiz'' ifadelerine yer verdi.

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