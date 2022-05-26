Ekonomistler faiz kararı için aynı tahminde birleşti

26 Mayıs 2022 Perşembe, 08:18

Reuters anketine katılan 15 ekonomistin tamamı Mayıs ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizlerin sabit bırakılacağı görüşünde.

Yıl sonu için tahmin veren toplam 8 katılımcıdan 2'si TCMB'nin yıl bitmeden faiz artırmak zorunda kalacağını öngörüyor. Ankete katılan ekonomistlerden biri politika faizinin yıl sonunda yüzde 15'e yükseleceğini tahmin ederken diğer bir katılımcı ise yüzde 20 seviyesine artttırılacağını öngördü.

Ekonomistlerin beklentileri 20 yılın en yüksek seviyesine ulaşan enflasyonda zirvenin henüz görülmediği ve birkaç ay daha yükselişin sürebileceğini gösteriyor fakat anketteki katılımcıların çoğu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın üretim ve ihracatı önceleyen ekonomi programı çerçevesinde düşük faiz kararlılığı nedeniyle faiz tepkisi verilmeyeceği beklentisini koruyor.

TCMB, faizin enflasyona sebep olduğu görüşünü savunan Erdoğan'ın talepleri doğrultusunda geçen yılın sonunda politika faizini kademeli olarak 500 baz puan indirerek yüzde 14'e çekmişti.

Gevşeme döngüsü geçen sene kur krizine sebep olarak dolaylı yoldan enflasyonun sert yükselmesine sebep olurken, Şubat ayında Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından artan küresel enerji maliyetleri ise fiyat artışlarını daha da körüklemişti.

TCMB ise enflasyondaki yükselişe rağmen son dört toplantısında politika faizini değiştirmedi. Banka daha sonra faiz değişikliği yapabileceğine dair de sinyal vermedi.

Bazı ekonomistler ise TCMB'nin kararlarının öngörülemezliği sebebiyle son aylardaki anketlere katılmamayı seçiyor.

Geçen yıl gevşeme döngüsünün tetiklediği kur krizi TL'nin 2021'de dolar karşısındaki kayıplarını yüzde 44 seviyesine taşımış, bu da artan ithalat fiyatları sebebiyle enflasyonu körüklemişti. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sebebiyle uzun süre dar bantta işlem gören TL, finansal piyasalardaki küresel gelişmelerin de öncülüğünde, dolar karşısında bu yıl yaklaşık yüzde 18 değer kaybetti.

TCMB, faiz kararını bugün 14:00'de açıklayacak.