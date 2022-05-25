Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında: 'Faizin ne olacağı seçim tarihine bağlı'

25 Mayıs 2022 Çarşamba, 12:18

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yarın saat 14.00'de faiz kararını açıklayacak.

Bu yılın ilk 4 toplantısında bir değişiklik yapmayan Merkez Bankası'nın

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, bugünkü "Faizin ne olacağı seçim tarihine bağlı" başlıklı yazısında faiz kararının seçim sürecini etkileyeceğini yazdı.

Aktaş, "Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yarın toplanacak ve faiz kararını açıklayacak. Kurul, kararı “açıklayacak”, çünkü görevi bundan ibaret, faizin ne olacağına hiç kuşku yok ki ve ne yazık ki daha yukarıda karar verilecek" dedi.

"ERDOĞAN BİLİYORDUR"

Yılın 5. toplantısında çıkacak karar için Aktaş, "Bu sorunun yanıtını herhalde yalnızca Cumhurbaşkanı Erdoğan biliyordur. Ama belki o bile henüz bilmiyordur, yani karar vermemiştir. Çünkü faizle ilgili olarak yarın ne karar alınacağı, çok büyük ölçüde seçimin ne zaman yapılacağı ile bağlantılıdır. Seçimin tarihi ise bir erkene alma durumunda en azından bizler için bu aşamada tabii ki meçhuldür" ifadelerini kullandı.

"Merkez Bankası’nın yarınki toplantısında faizin yükseltilmesi söz konusu olursa bu büyük olasılıkla enflasyona endeksli bono ya da tahvilden vazgeçildiği anlamını taşır" diyen Aktaş, "Ne var ki ikisi birden de gündeme gelebilir; hem faiz artışına gidilir, hem bu kağıt çıkarılabilir. Böylece faiz artışıyla kurun tutulması, bu sayede enflasyonun frenlenmesi; yine aynı amaca hizmet edecek yeni kağıdın bütçeye yükünün çok fazla olmaması sağlanabilir" dedi.

26 MAYIS'IN ÖNEMİ

26 Mayıs'ın Türkiye’nin seçime hangi tarihte gideceğine ilişkin ipucu günü olduğunu ifade eden Aktaş şöyle devam etti:

"Faiz artırılırsa ve hele hele bu adım enflasyona endeksli kağıt çıkarılarak desteklenirse, yani ekonomik sorunlar bir yıl daha ertelenirse seçim zamanında yapılacak demektir. Ama yarın faize dokunulmaz ve kur artışına bir anlamda dur denilmezse ekonomik sorunların daha da büyümesi beklenmeden bu yıl sonbaharda seçime gidilmesi kuvvetle muhtemeldir."