En düşük emekli maaşı teklifi Meclis'te: Yeni taban aylık kaç lira olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte temmuz ayında emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranları kesinleşti.

Açıklanan verilere göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 17,76 oranında zam yapılacak. Memur ve memur emeklilerinin maaş artışı ise yüzde 13,52 olarak belirlendi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN KANUN TEKLİFİ MECLİS'TE

Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından en düşük emekli maaşına ilişkin düzenleme de gündeme geldi.

AKP tarafından hazırlanan en düşük emekli maaşına ilişkin kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. Teklife göre en düşük emekli aylığının 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesi öngörülüyor.

Milyonlarca emekli ve memur, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileriyle birlikte zam oranlarının netleşmesini beklerken, en düşük emekli maaşına yönelik düzenleme de Meclis gündemine taşınmış oldu.