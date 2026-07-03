Cumhuriyet Gazetesi Logo
En düşük emekli maaşı teklifi Meclis'te: Yeni taban aylık kaç lira olacak?

En düşük emekli maaşı teklifi Meclis'te: Yeni taban aylık kaç lira olacak?

3.07.2026 12:20:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
En düşük emekli maaşı teklifi Meclis'te: Yeni taban aylık kaç lira olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından paylaşılan haziran ayı verileriyle birlikte memur ve emekli maaş artış oranları netleşirken, en düşük emekli aylığına yönelik yasa teklifi de meclis gündemine taşındı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte temmuz ayında emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranları kesinleşti.

Açıklanan verilere göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 17,76 oranında zam yapılacak. Memur ve memur emeklilerinin maaş artışı ise yüzde 13,52 olarak belirlendi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN KANUN TEKLİFİ MECLİS'TE

Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından en düşük emekli maaşına ilişkin düzenleme de gündeme geldi.

AKP tarafından hazırlanan en düşük emekli maaşına ilişkin kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. Teklife göre en düşük emekli aylığının 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesi öngörülüyor.

Milyonlarca emekli ve memur, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileriyle birlikte zam oranlarının netleşmesini beklerken, en düşük emekli maaşına yönelik düzenleme de Meclis gündemine taşınmış oldu.

İlgili Konular: #zam #emekli maaşı #maaş zammı #Memur maaşı #En düşük emekli maaşı

İlgili Haberler

TÜİK haziran ayının zam şampiyonlarını açıkladı: Listedeki oranlar dikkat çekti
TÜİK haziran ayının zam şampiyonlarını açıkladı: Listedeki oranlar dikkat çekti Türkiye İstatistik Kurumu tarafından paylaşılan haziran ayı verilerine göre, tüketici fiyatları bazında market sepetinde en belirgin fiyat hareketleri yaşandı. Mevsimsel etkilerin öne çıktığı geçen ayda, taze meyve ve bazı sebze grupları en çok zamlanan ürünler arasında yer aldı.
Temmuz zammı sonrası hangi memur kaç lira alacak? İşte meslek meslek tam liste...
Temmuz zammı sonrası hangi memur kaç lira alacak? İşte meslek meslek tam liste... Türkiye İstatistik Kurumu tarafından paylaşılan haziran ayı verileriyle birlikte yıllık ve altı aylık enflasyon oranları netleşirken, milyonlarca kamu görevlisi ve emeklinin temmuz ayı maaş zamları kesinleşti. İşte meslek meslek zamlı maaş listesi...
Bakanlık net rakamları yayımladı: Hangi sendikanın kaç üyesi var?
Bakanlık net rakamları yayımladı: Hangi sendikanın kaç üyesi var? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan temmuz ayı istatistiklerine göre, kamu görevlilerindeki sendikalaşma oranı artış gösterdi. Konfederasyonlar bazında üye dağılımlarında ve hizmet kollarındaki yetkili sendika yapılarında değişiklikler gözlenirken, yeni kurulan organizasyonların da etkisiyle sendikalı memur profili yeniden şekillendi.