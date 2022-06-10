Ekonomistlerden gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi (GES) yorumu
Ekonomistler, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi için talep toplanmasına yönelik hamleyi eleştirdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, “Vatandaşlarımızın tasarruflarını Türk Lirası cinsi varlıklarda değerlendirebilmelerinin teşvik edilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla, gelire endeksli Devlet iç borçlanma senedi (GES) talep toplama işlemleri 15 Haziran 2022 tarihinden itibaren gerçekleştirilecektir” duyurusunu yaptı.
Bakanlığın bu adımı dolar/TL'nin 17.20'yi aşması üzerine gelmişti. Bakanlığın 'yeni adımlar silsilesi duyurulacaktır' açıklamasının ardından dolar/TL düşüşe geçmişti. Bakanlığın ilk 'adımı' açıklamasının ardından ise dolar eski haline geri döndü.
1990’lı yıllarda da yapılan 2010 yılına kadar ihraçları devam eden gelire endeksli senetler bir zarar etmesi mümkün olmayan kamu kurumuna endeksleniyor ve kuponla ana para ödemeleri belirleniyor.
Dünya’ya konuşan bankacılık kaynakları daha önce de devrede olan bu yeni enstrümanın piyasadaki dalgalanmalara çözüm olmayacağını önemli olanın da yüzde kaç faiz verileceği olduğunu vurguladı.
Ekonomistlerse açıklamanın belirsizliğine atıfla önlemi ti'ye aldı. Uygulamadaki boşluklara dikkat çekti.
Ekonomistlerim yorumları şu şekilde:
Biz yine de Resmi Gazeteyi bekleyelim derim. Bakalım başka "kurumlardan" bir şeyler çıkacak mı?— Yalçın Karatepe (@ykaratepe) June 9, 2022
Ya da beklemeyelim.
Belki de "Silsile" halinde düzenlemeler dedikleri için farklı gecelere yayacaklar!
Yalçın Kaaratepe: "Bu bile gösteriyor ki kurların neden yükseldiği konusunda bir fikirleri yok! Döviz talebi sadece gerçek kişilerden mi kaynaklanıyor? Güya vatandaş döviz bozduracak, getirisinin ne olacağı bile duyurulmayan enstrümanı bekleyecek? Hadi canım sende! Ama haklarını teslim edelim; yapılan duyuruda faiz, enflasyon ve kur sözcüklerinden hiçbirini kullanmamaya özen göstermişler. Biz yine de Resmi Gazeteyi bekleyelim derim. Bakalım başka "kurumlardan" bir şeyler çıkacak mı? Ya da beklemeyelim. Belki de "Silsile" halinde düzenlemeler dedikleri için farklı gecelere yayacaklar!"
Bu bile gösteriyor ki kurların neden yükseldiği konusunda bir fikirleri yok!— Yalçın Karatepe (@ykaratepe) June 9, 2022
Döviz talebi sadece gerçek kişilerden mi kaynaklanıyor?
Güya vatandaş döviz bozduracak, getirisinin ne olacağı bile duyurulmayan enstrümanı bekleyecek?
Hadi canım sende! https://t.co/pLGYHzQWjw
Veysel Ulusoy: "Bu akşamı kurtaralım da.. bakarız bir" politikası. Komik."
"Bu akşamı kurtaralım da.. bakarız bir" politikası.— Prof. Veysel Ulusoy (@ekonomikanaliz) June 9, 2022
Komik.
Uğur Gürses: “Neyin gelirine endeksli? Çaykur’un demeyin sakın… Bakın şöyle yapın; 1. ve 2. köprünün gelirlerini dağıtın. Böylece parası olan 2 köprünün gelirini alsın, parası olmayanlar da Osmangazi ve YSS Köprüsü’nün garantilerini ödesin…”
Neyin gelirine endeksli? Çaykur'un demeyin sakın... https://t.co/NcB7jGCH5v— Uğur Gürses (@ugurses) June 9, 2022
Mahfi Eğilmez: “A planı olmayan birisine B planı sorulmaz. Faize faiz dememek için yaptıklarımızı yazsak roman olur.”
A planı olmayan birisine B planı sorulmaz.— Mahfi Eğilmez (@mahfiegilmez) June 9, 2022
Mustafa Sönmez: “Enflasyon yüzde 100 e giderken, hangi devlet gelirine endeksli tahvile güvenirsiniz ? Devletin hangi kurumu, enflasyona yakın gelir garanti eder ki? Dağ fare doğurdu. Yarın döviz tırmanır yine.”
Enflasyon yüzde 100 e giderken, hangi devlet gelirine endeksli tahvile güvenirsiniz ? Devletin hangi kurumu, enflasyona yakın gelir garanti eder ki?— Mustafa Sönmez (@mustfsnmz) June 9, 2022
Dağ fare doğurdu.
Yarın döviz tırmanır yine.
Alaattin Aktaş: “Gelire Endeksli Senet; büyük buluş! Ama küçük(!) bir eksiği var. Gelir ne? Akşam üstü açıklama yapacağım de, bir beklenti yarat; dolar 17.20’nin üstünden 16.80’lere insin… Kof bir açıklamadan sonra dolar yeniden 17.20’nin üstüne çıksın… Kısa günün değil, birkaç saatin karı! Acaba şu birkaç saatte o milyonları kimler götürdü?”
Akşam üstü açıklama yapacağım de, bir beklenti yarat; dolar 17.20'nin üstünden 16.80'lere insin...— Alaattin Aktaş (@Alaattin_Aktas) June 9, 2022
Kof bir açıklamadan sonra dolar yeniden 17.20'nin üstüne çıksın...
Kısa günün değil, birkaç saatin karı!
Acaba şu birkaç saatte o milyonları kimler götürdü?
Prof. Dr. Burak Arzova: “Gelire endeksli derken hangi Gelir bu? açık değil. Üç ayda bir kupon getirisi verilmiş. Getiri garantisinden bahşediyor yani yine yük hazineye yıkılmış durumda. Çıkmaz yolda çıkış aramaya çalışmak gibi”
Gelire endeksli derken hangi Gelir bu? açık değil. Üç ayda bir kupon getirisi verilmiş. Getiri garantisinden bahşediyor yani yine yük hazineye yıkılmış durumda.— Prof.Dr.Burak ARZOVA (@arzovaone) June 9, 2022
Çıkmaz yolda çıkış aramaya çalışmak gibi https://t.co/a7XGGQh2oR
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