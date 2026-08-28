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Ekonomiye güven düşük seyretmeye devam ediyor: TÜİK ağustos verilerini açıkladı...

Ekonomiye güven düşük seyretmeye devam ediyor: TÜİK ağustos verilerini açıkladı...

28.08.2026 10:25:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Ekonomiye güven düşük seyretmeye devam ediyor: TÜİK ağustos verilerini açıkladı...

Ekonomik Güven Endeksi 100 puan eşiğini aşmasına rağmen tarihi ortalamalara kıyasla zayıf seyrini sürdürüyor. Tüketici ve reel kesimdeki sınırlı toparlanmalar genel tabloyu yukarı taşısa da, alt sektörlerdeki dalgalanmalar ve düşük seviyeler ekonomik görünüme ilişkin temkinli duruşun devam ettiğini gösteriyor.
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos 2026 dönemine ilişkin Ekonomik Güven Endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre ekonomik güven endeksi, temmuz ayında 99,8 iken ağustosta yüzde 0,8 artarak 100,6 değerine yükseldi. Böylece endeks, 100 seviyesinin üzerine çıkarak ekonomiye ilişkin genel iyimserliğe işaret etti.

TÜKETİCİ VE REEL KESİM GÜVENİ ARTTI

Bir önceki aya göre ağustosta tüketici güven endeksi yüzde 1 artarak 90,8'e yükseldi. Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi ise yüzde 1,2 artışla 102,4 oldu.

Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,1 azalarak 111,9'a, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,8 düşüşle 110,1'e geriledi.

İnşaat sektörü güven endeksi de yüzde 0,4 azalarak 83,1 değerini aldı.

EKONOMİK GÜVENDE 100 EŞİĞİ AŞILDI

Ekonomik güven endeksi 0-200 aralığında değer alıyor. Endeksin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise kötümserliği gösteriyor.

Ağustos ayında endeksin 100,6'ya yükselmesi, genel ekonomik beklentilerde iyimserliğin öne çıktığını gösterdi.

Endeks değerleri mevsim etkilerinden arındırılmış olarak hesaplanırken, tüketici güven endeksinde mevsim etkisi bulunmuyor.

İlgili Konular: #tüik #ekonomik güven endeksi

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