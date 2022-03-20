Ekonomiyi kurtardık' diyen Bakan Nebati'ye tepkiler dinmiyor
Türkiye'de ‘böbreğimi satmak istiyorum’ araması internette en çok aratılanlar arasına girdi. Duruma tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Bakan Nebati'nin "Elhamdülillah ekonomiyi kurtardık" sözlerini hatırlatarak "Eğer Nebati birilerini kurtardıysa bunlar 5'li çete ve saray beslemeleridir" dedi.
Türkiye'de yoksulluk sınırı ilk kez 10 bin TL seviyesinin üzerine çıktı. Dövizdeki dengesiz gidişat, doğalgaza ve temel tüketim maddelerine gelen zamlardan dolayı yurttaşların satın alma gücü düştü ve geçim şartları zorlaştı.
BirGün'den Mustafa Kömüş'ün haberine göre, internette ‘böbreğimi satmak istiyorum’ ifadesini aratanların oranı son bir yıl içinde tam yüzde 400 arttı.
Bu ifadenin en çok üç büyük kentte aratılması ise dikkat çekti. "Böbreğimi satmak istiyorum" ifadesi en çok İzmir’de aratılırken onu İstanbul ve Ankara takip etti.
"5'Lİ ÇETE VE SARAY BESLEMELERİ"
"Böbreğimi satmak istiyorum" ifadesinin internette yüksek oranda arattırılmasına siyasilerden de tepki gecikmedi.
Bakan Nebati'nin "Elhamdülillah ekonomiyi kurtardık" sözlerini hatırlatan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, yurttaşın yoksulluktan böbreklerini sattığını belirtti.
Ağbaba, "Eğer Nebati birilerini kurtardıysa bunlar 5'li çete ve saray beslemeleridir" ifadelerini kullandı.
Ağbaba'nın açıklaması şu şekilde:
"İnsanlar yoksulluktan böbreklerini satmak için ilan veriyor. Gözlerinden ışık saçan Bakan Nebati " Elhamdülillah ekonomiyi kurtardık" diyor.
Eğer Nebati birilerini kurtardıysa bunlar 5'li çete ve saray beslemeleridir. AKP iktidarında vatandaşa düşen açlık ve sefalettir".
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