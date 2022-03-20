Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye 5 zor soru

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "TÜGİK İş Zirvesi Programı"nda konuştu.

Bakan Nebati konuşmasında "Faiz ve kur odağında sığ bir alanın içinde sıkışan Türkiye ekonomisini kurtardık" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bakan Nebati’ye çok sert tepki gösterdi.

Açıklanan yüksek enflasyon verilerini hatırlatan Kuşoğlu, “Resmi 54, gerçekte 120 enflasyon ne oldu” diye sordu.

Paylaşımda art arda sorular soran Kuşoğlu şunları söyledi:

“Bakan Nebati, 'Türkiye ekonomisini kurtardık, Elhamdulillah' demiş.

Bakan Nebati, “Türkiye ekonomisini kurtardık, Elhamdulillah” demiş.

Peki, 4 milyon resmi 8 milyon işsiz ne oldu?

Peki, bu hafta 8,7 ile dolar borcu almadık mı?

Peki, resmi 54 gerçekte 120 enflasyon ne oldu?

Peki, Türkiye’nin CDS’leri 600’lere yaklaşık değil mi?

Neyi kurtardınız?