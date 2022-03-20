Bakan Nebati: 'Enflasyonla nasıl mücadele edileceğini en iyi bilenlerdeniz; bu günler geçecek'
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Şanlıurfa Viranşehir'de düzenlenen AKP mitinginde konuştu. Bakan Nebati, enflasyona ilişkin "Enflasyonla nasıl mücadele edileceğini en iyi bilenlerdeniz. Bu günler geçecek" dedi.
Şanlıurfa Viranşehir’de düzenlenen AKP mitinginde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati enflasyon oranlarına ilişkin yaptığı açıklamada "Enflasyonla nasıl mücadele edileceğini en iyi bilenlerdeniz. Bu günler geçecek. Bugün karamsarlık yayanlar, insanların moralini bozmaya çalışanlar, Türkiye'yi şikayet edenlere sesleniyorum: Bu ülke hiç kimseye eyvallah etmez" diye konuştu.
Nebati ayrıca "Yatırımcının önünü kesenlerle mücadeleye etmeyi biliriz. Bürokratik engeller çıkaranların önünde biz duracağız" dedi.
Nebati'nin açıklamaları şöyle:
"20 yılda çok şey yaptık. Şu Viranşehir, şu topraklar şu meydan çok şeye şahittir. 'Hastaneye gidemiyorum doktor yok', 'Doktora gittim ilaç bulamıyorum'. Şimdi Elhamdülillah. Devlet herkesin ihtiyacını karşılayacak güce sahiptir Elhamdülillah. Özgün, güçlü, dış politikasıyla Türkiye var, Türkiye diyecek gücümüz var. Türkiye güçlü, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la daha güçlü. Akdeniz'de, Karadeniz'de dünyada bir gerginlik mi var? Türkiye."
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