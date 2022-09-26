El - Erian, İngiltere Merkez Bankası'na tavsiye
Allianz'ın baş danışmanı Muhammed El-Erian, İngiltere Merkez Bankası'na (BoE) olağanüstü bir toplantıya giderek faiz artırmasını önerdi.
İngiltere'nin yeni Maliye Bakanı Kwarteng'in cuma günü açıkladığı ekstra vergi indiriminin piyasalarda büyük kargaşaya yol açtığını, GBP'ye değer kaybettirirken, tahvil faizlerinde aşırı hızlı yükselişe yol açtığını belirten El-Erian, bu kargaşaya son vermek için Maliye Bakanı Kwarteng'in açıkladığı mini bütçede ince ayarlar yapması, planlarını değiştirmesi gerektiğini söyledi.
"100 BAZ PUAN ARTIRMASI GEREK"
El-Erian, "Eğer Maliye Bakanı Kwarteng mini bütçesinde değişiklik yapmayı kabul etmez ise, piyasalarda istikrarı sağlamak için BoE'nin harekete geçmesi gerekli" diye konuştu.
"Eğer ben BoE Başkanı olsaydım, faiz oranlarını artırırdım" ifadelerini kullanan El-Erian, BoE'nin faizi 100 baz puan artırması gerektiğini savundu.
Video Haberler
- İlk hyperloop şirketini kurmaya hazırlanıyor
- Hünnap meyvesi gelir kapıları oldu
- Okuma istekleri göz yaşarttı
- Çay ocağının maskotu oldu
- Yurttaş neye uğradığını şaşırdı
- Akşener'den 'Erdoğan'ın aşkı' çıkışı
- Çay ocağı 15 yılda 5 bin çay paketi biriktirdi
- Ihlara Vadisi'nde balonla yolculuk tekrar başladı
- Felçli 'Dost'un evi, Meclis
- 70 yıl sonra gidip eserini yeniden gördü
En Çok Okunan Haberler
-
- Deniz Baykal için harekete geçtiler
- Vahşi cinayet! Annesinin kafasını kesip sokağa attı
- Ali Babacan'dan jet yanıt
- AKP'li Erol Kavuncu LGBTİ+'ları hedef aldı
- Zafer Partisi'nden 'Soner Çam' açıklaması
- Rüşvet iddiasında yeni belge!
- Atina cesaret aldı, tam 20 Türk adası...
- Bomba iddialar! Savcılara açık çağrı
- İtalya'da sandıktan o çıktı!
- İşte vize işkencesinin perde arkası