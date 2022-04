Elazığlı yumurta üreticisi: 'Yumurta üretiminde düşüş var. Üreticiler tavukları kesime yolluyor'

18 Nisan 2022 Pazartesi, 14:36

Artan girdi maliyetleri nedeni ile yumurta fiyatlarının yükseldiğini ama yükselen fiyatlara rağmen kâr edemediklerini anlatan Birbay Bereket, bu konuda çözüm üretilmediği takdirde kümes hayvancılığı ve yumurta üretimi konusunda önümüzdeki süreçte ciddi sıkıntılar yaşanacağını ifade etti.

"SEKTÖR, SEZON FİNALİNE DOĞRU GELİYOR"

Birbay Bereket, sektöre yönelik kalıcı çözüm adımlarının atılması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Geçen yıl temmuz ayında Elâzığ’da 3 tane işletme olarak faaliyetlere başladık. Faaliyetlerimizde kısa sürede iyi bir şekilde marka değeri yüksek olan firmalarla çalıştık. Belli bir marka edindik. Lakin artan maliyetler, elektrik maliyetleri, personel girdileri ve bundan sonra meydana gelen Rusya-Ukrayna krizi, özellikle yemin hammaddesi olan soyanın aşırı derecede pahalanması, dolar kurundaki artışlar ve diğer girdilerden dolayı, daha önce ilk kurulduğumuz dönemde kazandığımızın neredeyse yüzde 10 oranında kâr yaparak ayakta kalmaya çalışıyoruz. Piyasada sektör, sezon finaline doğru geliyor. Çünkü yaz aylarında köye gittiği için millet, köylerde yumurta tavuğu alan köylülerimiz fazlalaşır. Fazlalaştığı için şehir merkezinde yumurta tüketimi azalıp köy merkezinde yumurta tüketimi ve üretimi aynı şekilde paralel olarak artmakta. Biz de bundan dolayı şehir merkezinde günlük örnek veriyorum 500 koli yumurta satabiliyorsak, 300 koliye iniyor. Bu, 300 koliye indiği zaman da bizim maliyetimiz düşmüyor. Maliyet aynı, satış olmadığı için fiyatlarda da muazzam bir şekilde düşüş var. Bundan dolayı biz ve bizim gibi üreticiler, Elazığ’da yaklaşık benim bildiğim kadarıyla 12 tane işletme şu anda tavuklarını kesip kesime veriyorlar. Bu da ülke ekonomisi açısından önemli bir zarar demektir.

"YUMURTA ÜRETİMİNİN ARTMASI LAZIM Kİ FİYATLAR DÜŞSÜN"

Yumurta üretimin artması lazım ki fiyat düşsün, rekabet olsun. Rekabetin olmadığı yerde tekelleşme olur, bunun en büyük sebebi yem fabrikalarıdır. Yem fabrikaları da dışa bağımlı soyaya bağlı olduğu için soya ve diğer hammadde mısır olsun diğer kullandığı ürünlerde dışa bağımlı olduğu için, dolar kuru ile aldığı için onlar piyasayı belirliyor biz onların hamallığını yapıyoruz. Böyle giderse bizim gibi üreticiler de organik ve gerçek sağlıklı yumurtayı halkımıza yedirmek yerine daha steril olmayan ortamlarda depo mallarını büyük tanzim marketlerde halka rayiç bedellerin çok üzerinde, onların kâr etmesi bizim zarar edeceğimiz şekilde bir sisteme doğru gidiyoruz. İlgililerden bu konuda yardım bekliyoruz.

“YEM FABRİKALARI TEKELLEŞMİŞ DURUMDA BİZ BU KONUDAN DOLAYI DESTEK İSTİYORUZ”

Dediğim üzere geçen yılki girdi maliyetleri ile bugünkü girdi maliyetleri arasında dağlar kadar fark var, Bir yumurta işletmesinde elektrik en büyük girdidir. Personel girdisi, yem girdisi. Yemdeki artış zaten yüzde 100'ün üzerinde. Devletimiz her ne kadar da bu konuda bir fedakârlık yapmaya çalışsa da özel sektörün elinde olan yem fabrikaları piyasayı belirliyor. Bunlar da neye göre yapıyor? Biz anlamış değiliz. Dolar kuru diyecekler, dolar 18'den 13 liraya geldi. O zaman yemi düşürün, yem düşmüyor. Bu sefer de bahane ettikleri yakıt. 23-24’den 20'ye düştü yine indirmiyorlar. Bu şekilde eğer devam ederse şu an bölgemizde 10-12 tane çiftlik tavuklarını kesimhanelere verdi, daha da verecekler. Yani üretim düşecek, fiyat yine artacak, olan yine vatandaşa olacak. Biz devletimizden bu konuda destek istiyoruz. Destek isterken maddi olarak değil. Bize fiyatları indirsinler, biz üretimi yapalım önümüze açsınlar. Şu ana kadar devletimiz bize her konuda destek oldu yeter ki bize önümüzü açsınlar biz sadece faaliyet konumuz gıda, yumurta üretimi bir fırsat verilip bizim için değil ip bizim sektörde olan benim gibi binlerce insana destek verildiği takdirde emin olun ki en iyi şekilde en uygun yumurta üretilir. Ama şu anda devletimizin desteklerine özel sektör cevap veremiyor. Yem fabrikaları tekelleşmiş durumda biz bu konudan dolayı destek istiyoruz.

"MALİYET ARTIŞI YÜZDE 100'DEN DAHA FAZLA"

Geçen yıl 7. ayın 7'si 2021 tarihinde Elâzığ’da yaptığımız organik işletmede ilk başladığımız dönemlerde bir torba yemin fiyatı 170 TL iken fabrika çıkış fiyatı, şu anda 405 lira. Aradaki farkı siz düşünün. Geçen temmuz ayında bizim 13-14 liraya mal ettiğimiz yumurta şu anda 38- 39 liraya mal ediyoruz. Bunun içinde personel, paketleme ve diğer girdiler hariç. Bunun markete ulaşımını siz düşünün. Geçen yıl elektriği ne kadar alıyorduk, şu an ne kadara alıyoruz? Bu da tabii ki sektörün geldiği noktada yüzde 100 maliyet artışı demiyorum, yüzde 100'den daha fazla bir maliyet artışı var"