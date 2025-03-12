Maliye harekete geçti: O işletmelere milyarlarca liralık vergi cezası geliyor!

Yayınlanma: 12.03.2025 - 16:01

Güncelleme: 12.03.2025 - 16:01

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK), 2024 yılında birçok işletmenin vergi matrahını eksik beyan ettiğini tespit etti. Yapılan incelemelerde, 78 bin 187 mükellefin toplamda 159,8 milyar liralık vergi matrahını eksik bildirdiği belirlendi.

VERGİ İNCELEMELERİ GENİŞ KAPSAMLI

Eğitimden inşaata, tarımdan kültür-sanata kadar birçok sektörde gerçekleştirilen denetimler sonucunda en fazla matrah farkı imalat sektöründe ortaya çıktı. Yaklaşık 43,9 milyar liralık eksik beyan tespit edilen imalat sektörünü, 43,3 milyar lira ile toptan ve perakende ticaret izledi. Finans ve sigorta sektörlerinde ise 25,3 milyar liralık matrah farkı saptandı.

SEKTÖRLERE GÖRE CEZA DAĞILIMI

Geçen yıl kesilen toplam ceza tutarının 80,4 milyar lirayı aşması beklenirken en yüksek ceza toptan ve perakende ticaret sektörüne yönelik oldu. Bu sektördeki mükelleflere kesilecek cezanın 37,1 milyar lirayı geçeceği öngörülüyor.

İmalat sektöründe 18,6 milyar lira, inşaat sektöründe ise yaklaşık 6,1 milyar lira ceza kesilmesi planlanıyor. Finans ve sigorta alanında da 4,8 milyar liralık ceza öngörülürken, tarhı istenen vergi tutarlarının sırasıyla 2,8 milyar lira ve 4,6 milyar lira olduğu kaydedildi.