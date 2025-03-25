Mevduat faizleri yeniden yükseliyor: 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

Mevduat faizleri yeniden yükseliyor: 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?
Haber Merkezi
25 Mart 2025 Salı, 10:43
Mevduat faizleri yeniden yükseliyor: 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

Son dönemde piyasalarda yaşanan hareketlilik ve ekonomi yönetiminin aldığı yeni kararlarla birlikte, bankaların mevduat faizlerinde artış gözlemlenmeye başlandı. 

Mevduat faizleri yeniden yükseliyor: 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

Kısa vadeli mevduatlarda faiz oranları, yüzde 45 ile yüzde 48 arasına yükseldi. Bu gelişmeler, yatırımcıların daha yüksek getiri elde etmesine olanak sağladı.

Mevduat faizleri yeniden yükseliyor: 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

Piyasadaki belirsizlikler ve Merkez Bankası'nın faiz politikaları, mevduat faizlerinde önemli değişikliklere yol açtı. 

Mevduat faizleri yeniden yükseliyor: 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararlarının ardından, mevduat faizleri bir süre gerileyen seyrini sürdü. Ancak son dönemde ekonomi yönetiminin aldığı yeni önlemlerle faiz oranları yeniden artmaya başladı.

Mevduat faizleri yeniden yükseliyor: 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

MEVDUAT FAİZLERİNDEKİ ARTIŞ

Bankalar, yüzde 42,5 olan politika faizinin üzerinde faiz oranlarını yükselterek, kısa vadeli mevduatlarda faiz oranlarını yüzde 45-48 aralığına taşıdı. Önceki hafta ise 32 gün vadeli mevduat faiz oranı yüzde 42,5 seviyesindeydi.

Mevduat faizleri yeniden yükseliyor: 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

MERKEZ BANKASI'NIN ETKİSİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk Lirası'nı desteklemek amacıyla gecelik borç verme faiz oranını 2 puan artırarak yüzde 46 seviyesine yükseltti. Bu adım, mevduat faizlerinin artışını hızlandırdı.

Mevduat faizleri yeniden yükseliyor: 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

Peki, 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte ayrıntılar...

Mevduat faizleri yeniden yükseliyor: 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 35,5

Net Kazanç: 6 bin 613 TL

Vade Sonu Tutarı: 256 bin 613 TL

Mevduat faizleri yeniden yükseliyor: 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

ENPARA.COM

Faiz Oranı: Yüzde 42

Net Kazanç: 7 bin 824 TL

Vade Sonu Tutarı: 257 bin 824 TL

Mevduat faizleri yeniden yükseliyor: 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 44,5

Net Kazanç: 8 bin 290 TL

Vade Sonu Tutarı: 258 bin 290 TL

Mevduat faizleri yeniden yükseliyor: 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

YAPI KREDİ

Faiz Oranı: Yüzde 44,5

Net Kazanç: 8 bin 290 TL

Vade Sonu Tutarı: 258 bin 290 TL

Mevduat faizleri yeniden yükseliyor: 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

CEPTETEB

Faiz Oranı: Yüzde 46

Net Kazanç: 8 bin 569 TL

Vade Sonu Tutarı: 258 bin 569 TL

Mevduat faizleri yeniden yükseliyor: 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

DENİZBANK

Faiz Oranı: Yüzde 46

Net Kazanç: 8 bin 569 TL

Vade Sonu Tutarı: 258 bin 569 TL

Mevduat faizleri yeniden yükseliyor: 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

ING

Faiz Oranı: Yüzde 47

Net Kazanç: 8 bin 756 TL

Vade Sonu Tutarı: 258 bin 756 TL

Mevduat faizleri yeniden yükseliyor: 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

ODEABANK

Faiz Oranı: Yüzde 47

Net Kazanç: 8 bin 756 TL

Vade Sonu Tutarı: 258 bin 756 TL

Mevduat faizleri yeniden yükseliyor: 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

FİBABANKA

Faiz Oranı: Yüzde 48

Net Kazanç: 8 bin 942 TL

Vade Sonu Tutarı: 258 bin 942 TL

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