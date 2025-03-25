Mevduat faizleri yeniden yükseliyor: 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?
Son dönemde piyasalarda yaşanan hareketlilik ve ekonomi yönetiminin aldığı yeni kararlarla birlikte, bankaların mevduat faizlerinde artış gözlemlenmeye başlandı.
Kısa vadeli mevduatlarda faiz oranları, yüzde 45 ile yüzde 48 arasına yükseldi. Bu gelişmeler, yatırımcıların daha yüksek getiri elde etmesine olanak sağladı.
Piyasadaki belirsizlikler ve Merkez Bankası'nın faiz politikaları, mevduat faizlerinde önemli değişikliklere yol açtı.
Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararlarının ardından, mevduat faizleri bir süre gerileyen seyrini sürdü. Ancak son dönemde ekonomi yönetiminin aldığı yeni önlemlerle faiz oranları yeniden artmaya başladı.
MEVDUAT FAİZLERİNDEKİ ARTIŞ
Bankalar, yüzde 42,5 olan politika faizinin üzerinde faiz oranlarını yükselterek, kısa vadeli mevduatlarda faiz oranlarını yüzde 45-48 aralığına taşıdı. Önceki hafta ise 32 gün vadeli mevduat faiz oranı yüzde 42,5 seviyesindeydi.
MERKEZ BANKASI'NIN ETKİSİ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk Lirası'nı desteklemek amacıyla gecelik borç verme faiz oranını 2 puan artırarak yüzde 46 seviyesine yükseltti. Bu adım, mevduat faizlerinin artışını hızlandırdı.
Peki, 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte ayrıntılar...
İŞ BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 35,5
Net Kazanç: 6 bin 613 TL
Vade Sonu Tutarı: 256 bin 613 TL
ENPARA.COM
Faiz Oranı: Yüzde 42
Net Kazanç: 7 bin 824 TL
Vade Sonu Tutarı: 257 bin 824 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: Yüzde 44,5
Net Kazanç: 8 bin 290 TL
Vade Sonu Tutarı: 258 bin 290 TL
YAPI KREDİ
Faiz Oranı: Yüzde 44,5
Net Kazanç: 8 bin 290 TL
Vade Sonu Tutarı: 258 bin 290 TL
CEPTETEB
Faiz Oranı: Yüzde 46
Net Kazanç: 8 bin 569 TL
Vade Sonu Tutarı: 258 bin 569 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: Yüzde 46
Net Kazanç: 8 bin 569 TL
Vade Sonu Tutarı: 258 bin 569 TL
ING
Faiz Oranı: Yüzde 47
Net Kazanç: 8 bin 756 TL
Vade Sonu Tutarı: 258 bin 756 TL
ODEABANK
Faiz Oranı: Yüzde 47
Net Kazanç: 8 bin 756 TL
Vade Sonu Tutarı: 258 bin 756 TL
FİBABANKA
Faiz Oranı: Yüzde 48
Net Kazanç: 8 bin 942 TL
Vade Sonu Tutarı: 258 bin 942 TL
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