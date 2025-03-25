Emekli bayram ikramiyelerinde 1000 TL'lik fark ne zaman yatacak?
Bayram ikramiyeleri ne zaman yatırılacak? Hangi emekli hangi gün ödemesini alacak? Dul ve yetimlere ne kadar ödeme yapılacak? 1000 TL'lik zam farkı ne zaman hesaplarda olacak? İşte tüm detaylar...
Bu hafta Meclis’te görüşülmesi beklenen bayram ikramiyesi düzenlemesiyle ikramiye tutarlarının 3 bin TL'den 4 bin TL'ye çıkarılması hedefleniyordu. Ancak emeklilere zamsız bayram ikramiyeleri yatırılmaya başlandı.
Peki, hangi emekli ne zaman ikramiye alacak? Dul ve yetimlere ne kadar ödeme yapılacak? Bin TL'lik zam farkı ne zaman hesaplara yatacak? İşte detaylar...
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilerin ramazan bayramı ikramiyelerini hesaplarına yatırmaya başladı.
Bayram ikramiyelerinin tutarı, 3 bin TL olarak belirlenmişken, yasalaşacak düzenleme ile 1.000 TL’lik ek ödeme yapılacak.
SSK kapsamında gelir ve aylık alan emekliler için, maaş ödeme günleri 17, 18 ve 19 olanlara ikramiye ödemesi dün yapıldı. 20, 21, 22'si olanlara ikramiyeleri bugün yatırılacak, 23, 24, 25 ve 26'sı olanların ise ödemeleri 26 Mart'ta yapılacak.
BAĞ-KUR kapsamında gelir ve aylık alan tüm emeklilere bayram ikramiyeleri 27 Mart'ta yatırılacak. Emekli Sandığı kapsamında maaş alanlar ise nisan dönemi aylıklarıyla birlikte 28 Mart’ta ikramiyelerini alacak.
DUL VE YETİMLERE NE KADAR İKRAMİYE ÖDENECEK?
Dul ve yetim aylığı alanlara, hisse oranlarına göre ikramiye ödemesi yapılacak. Eşinden maaş alanlar yüzde 75, emekli olup ya da çalışan eşinden maaş alanlar yüzde 50, yetimler ise yüzde 25 oranında ödeme alacak.
KAÇ MİLYON EMEKLİYE İKRAMİYE ÖDENECEK?
Bayram ikramiyeleri kapsamında toplamda 15,5 milyon emekli ödeme alacak. Yasa değişikliği gerçekleşirse, bütçeye ek 28,4 milyar TL maliyet yansıyacak.
BİN TL’LİK FARK NE ZAMAN YATACAK?
Kanun teklifinin Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından kalan 1.000 TL'lik emekli ikramiyesi farkı hak sahiplerinin hesaplarına en kısa sürede yatırılacak.
Ancak, teklif bu hafta perşembe günü kadar TBMM'de kabul edilmezse fark ödemeleri ramazan bayramı sonrasına kalacak.
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