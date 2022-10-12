Elektrik fiyatları belli oldu
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 499 lira 99 kuruş, en düşük 2 bin 499 lira 97 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yüzde 5,98 azalışla 1 milyar 718 milyon 460 bin lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 4 bin 499 lira 99 kuruş, en düşük 12.00'de 2 bin 499 lira 97 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 710 lira 89 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 3 bin 739 lira 767 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 4 bin 599 lira 99 kuruş, en düşük 2 bin 499 lira 98 kuruş olarak kayıtlara geçti.
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