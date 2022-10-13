Elektrik fiyatları belli oldu
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 800 lira, en düşük 2 bin 499 lira 97 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yüzde 8,15 artışla 1 milyar 858 milyon 665 bin lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00-18.00 ve 20.00'de 4 bin 800 lira, en düşük 12.00'de 2 bin 499 lira 97 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 4 bin 86 lira 34 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 4 bin 122 lira 12 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 4 bin 499 lira 99 kuruş, en düşük 2 bin 499 lira 97 kuruş olarak kayıtlara geçti.
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