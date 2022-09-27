Elektrik fiyatları ne kadar oldu? (27 Eylül 2022)

27 Eylül 2022 Salı, 14:24

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 4 bin 800 lira, en düşük saat 12.00'de 2 bin 498 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 702 lira 6 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 3 bin 761 lira 36 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 4 bin 800 lira, en düşük bin 995 lira 59 kuruş olarak kayıtlara geçti.