Elektrik fiyatları ne kadar oldu? (27 Eylül 2022)
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yüzde 9,9 artışla 1 milyar 772 milyon 399 bin 816 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 4 bin 800 lira, en düşük saat 12.00'de 2 bin 498 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 702 lira 6 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 3 bin 761 lira 36 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 4 bin 800 lira, en düşük bin 995 lira 59 kuruş olarak kayıtlara geçti.
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