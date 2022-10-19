Elektrik tüketimi üretimi aştı

19 Ekim 2022 Çarşamba, 13:04

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 319 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 424 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 830 bin 792 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 843 bin 838 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21 ile rüzgar ve yüzde 14,8 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 8 bin 54 megavatsaat elektrik ihracatı, 21 bin 100 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.