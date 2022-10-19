Elektrik kablolarına tutunarak girdi... 2 marketten 100 bin TL çaldı
Adana'da girdiği marketin kasasındaki paraları çalan şüpheli, çatıdaki elektrik kablolarından tutunup geçtiği karşıdaki marketi de soyup, kaçtı. Marketlerden 100 bin TL çalan şüphelinin, hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'ndeki Adana İş Merkezi'nde, 13 Ekim günü saat 03.00 sıralarında; yüzünü kapüşon ve maskeyle gizleyen kişi, iş merkezindeki Tarık Sarıdağ'a ait marketin çatısındaki demirleri kesip ardiyeye girdi.
ÇATIYA ÇIKTI
Güvenlik kameralarını fark eden şüpheli, sürünerek ilerledi. Kameranın yönünü değiştiren şüpheli, pencereden markete geçip, kasadaki paraları çaldı.
Pencereden tekrar marketin çatısına çıkan şüpheli, elektrik kablolarına tutunarak karşıdaki Faruk Sarıdağ'ın marketine geçti.
ŞÜPHELİ ARANIYOR
Buradaki paraları da çalan şüpheli, 2 ayrı iş yerini daha soyduktan sonra kaçtı. Hırsızlık anları işyerlerindeki güvenlik kameralarına yansıdı.
Sabah saatlerinde işyerlerine gelen Tarık ve Faruk Sarıdağ kardeşler, 100 bin TL'lerinin çalındığını fark edip, durumu polise bildirdi. İhbarla adrese gelen polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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