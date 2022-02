Elektrik ve doğalgaz fiyatlarında artış toplumdaki ekonomik işleyişi alt üst etti

06 Şubat 2022 Pazar, 02:00

Elektrik, doğalgaz ve akaryakıttaki fahiş artışlar toplumun dinamiklerini ve toplumsal barışı bozma noktasına dayandı.

Resmi veriler olmasa da avukatlar ev sahibi-kiracı davalarında en az yüzde 50 artış gözlemlerken emlakçılar da her gün onlarca kavgayı ayırdıklarını söylüyor. Bu kapsamda, örneğin temmuz ayında sözleşmesi yenilenecek olan kiracı Andaç Soylu, “Yüzde 14-15 zam yaparım diye planlıyordum, ama yasal oran şimdiden yüzde 22.58. Temmuza kadar yüzde 50 olur. Bunu karşılayamam, ev sahibiyle karakolluk olacağım” derken, kendisi de kirada oturan bir ev sahibi şunları dile getirdi:

ARABULUCU OLDUK!

“6 yıldır oradan aldığımız kirayla geçinebiliyorduk ama şimdi o kira sadece faturalara mutfağa yetiyor. Bulaşık makinesini çalıştırmak için geceyi bekliyoruz elektrik ucuzluyor diye, yeme içme masrafları da katlandı. Giderlerim bu kadar artmışken gelirimi de benzer oranda arttırmak zorundayım.” Emlakçı Yasin L. ise işyerinin arabuluculuk ofisine döndüğünü belirterek şu vurguyu yaptı: “Ev sahipleri her gün bir bahaneyle zam yapmak için geliyor. O da haklı, aldığı kira sadece faturalara ve mutfağa yetiyor!” Kiracı ev sahibi kavgalarının odağında olan bir başka emlakçı da “Bu işin sonu kötü, yaz aylarında çok kan akacak” dedi.

Gayrimenkul Hukuku Uzmanı Elvan Kakıcı Şimşek ise yaşanan sorunun bir başka boyutunu şöyle anlattı: “Hayat pahalılığı kiracılar kadar ev sahiplerini de vuruyor. Ev sahipleri, kira tespit davasıyla yeni kira bedeli belirlemek istiyor. Kendisi kirada oturan mülk sahipleri ise kiracılarını çıkarıp kendileri taşınmak zorunda kalıyorlar.” Her gün her şeye zam gelirken yıllarca çalışıp bir ev almış ev sahiplerinin de zam talebinin hakkı olduğunu söyleyen Tüketici Dernekleri Federasyonu Başkanı Aziz Koçal ise şu öneriyi yaptı: “Enerji zamları ekonomik barışın bozulmasına sebep oldu. Bir an önce ya zamlar geri çekilmeli ya da ücretlere yeni bir zam yapılmalı.”

ÜLKE ÇAPINDA EYLEM

Öte yandan kademeli tarife uygulamasıyla birlikte elektrik fiyatlarına yapılan zamlar sonrası gelen faturalara tepkiler de ülke genelinde devam ediyor. Bunun son örneği dün Muğla Datça’dan geldi. Datça Demokrasi Platformunu’nun çağrısıyla dün elektrik dağıtım şirketi önünde toplanan yurttaşlar, hükümeti istifaya davet ederken, zamların geri alınmasını istediler ve elektrik faturalarını yaktılar.